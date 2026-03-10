10 de marzo de 2026 - 11:11

Con estos dos ingredientes y sin harina: el mejor bizcochuelo rápido y sin horno

Recetas como estas son las que se buscan para comer algo liviano y refrescante, que además no lleve nada de esfuerzo.

Este bizcochuelo es perfecto para los que no quieren pasar horas cocinando.

Este bizcochuelo es perfecto para los que no quieren pasar horas cocinando.

Por Alejo Zanabria

Si alguna vez pensaste que hacer un bizcochuelo sin harina, sin azúcar y sin horno era imposible, esta receta viene a demostrarte lo contrario. Con tan solo dos ingredientes, podés preparar un postre liviano, fácil y perfecto para el verano, ideal para quienes buscan opciones rápidas y saludables.

Ingredientes:

  • 2 mangos maduros.
  • 20 g de gelatina en polvo sin sabor.
Este bizcochuelo es perfecto para los que no quieren pasar horas cocinando.

Este bizcochuelo es perfecto para los que no quieren pasar horas cocinando.

Paso a paso: cómo hacerlo en pocos minutos

  1. Prepará la fruta: Pelá los mangos, retirales el carozo y procesalos hasta obtener un puré liso y sin grumos.
  2. Cociná la base: Pasá el puré a una cacerola y calentalo a fuego medio. Sumá la gelatina en polvo mientras revolvés constantemente. Es clave que se disuelva bien para evitar grumos y lograr una textura pareja.
  3. Batí la mezcla: Una vez que esté integrada, colocá la mezcla en un bol grande. Con una batidora eléctrica, batí durante unos 15-20 minutos hasta que el volumen se duplique y el color se vuelva más claro. Este paso es esencial para darle esa textura aireada que lo hace único.
  4. Enfriá y dejá reposar: Verté la preparación en un molde para torta o budín previamente aceitado o forrado con papel film. Llevá a la heladera y dejalo enfriar por lo menos 4 horas, aunque lo ideal es dejarlo toda la noche.
  5. Desmoldá y serví: Cuando esté bien firme, sacalo del molde con cuidado. Podés decorarlo con trocitos de mango, hojas de menta o un toque de crema para un acabado más vistoso.
