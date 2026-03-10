Con estos dos ingredientes y sin harina: el mejor bizcochuelo rápido y sin horno

Si alguna vez pensaste que hacer un bizcochuelo sin harina, sin azúcar y sin horno era imposible, esta receta viene a demostrarte lo contrario. Con tan solo dos ingredientes, podés preparar un postre liviano, fácil y perfecto para el verano, ideal para quienes buscan opciones rápidas y saludables.
Prepará la fruta: Pelá los mangos, retirales el carozo y procesalos hasta obtener un puré liso y sin grumos.
Cociná la base: Pasá el puré a una cacerola y calentalo a fuego medio. Sumá la gelatina en polvo mientras revolvés constantemente. Es clave que se disuelva bien para evitar grumos y lograr una textura pareja.
Batí la mezcla: Una vez que esté integrada, colocá la mezcla en un bol grande. Con una batidora eléctrica, batí durante unos 15-20 minutos hasta que el volumen se duplique y el color se vuelva más claro. Este paso es esencial para darle esa textura aireada que lo hace único.
Enfriá y dejá reposar: Verté la preparación en un molde para torta o budín previamente aceitado o forrado con papel film. Llevá a la heladera y dejalo enfriar por lo menos 4 horas, aunque lo ideal es dejarlo toda la noche.
Desmoldá y serví: Cuando esté bien firme, sacalo del molde con cuidado. Podés decorarlo con trocitos de mango, hojas de menta o un toque de crema para un acabado más vistoso.