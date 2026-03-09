No lo sabías: los 4 lados del rallador de la cocina tienen diferentes usos en las comidas

Este objeto de la cocina tiene más funciones de las que parece. Cada lado del rallador está diseñado para un tipo de corte específico de diferentes comidas.

En la cocina, el rallador metálico de cuatro lados es esencial. Aunque siempre se utiliza de la misma manera, cada cara de este objeto fue diseñada para cumplir una función específica al momento de preparar alimentos. Entender para qué sirve cada parte del rallador permite aprovechar mejor este utensilio y lograr diferentes texturas en ingredientes como queso, verduras o frutas.

Cada superficie tiene un propósito distinto. Rallador grueso (agujeros grandes): triturar alimentos El lado con agujeros grandes es probablemente el más utilizado del rallador. Está diseñado para triturar alimentos en tiras gruesas, lo que permite obtener una textura más marcada y visible en distintas preparaciones.

Este tipo de rallado es ideal para ingredientes como zanahoria, papa, queso semiduro o calabacín. Las tiras que se generan son lo suficientemente grandes como para mantener cierta consistencia dentro de comidas como ensaladas, guarniciones o rellenos.

Además, este lado también resulta útil cuando se busca que los alimentos mantengan parte de su estructura al cocinarse. Por ejemplo, en tortillas de verduras o preparaciones al horno donde se desea un rallado más robusto. Rallador fino (agujeros pequeños): trituración fina El lado con agujeros pequeños produce una trituración mucho más fina, generando partículas pequeñas que se integran fácilmente en las preparaciones.

Es especialmente útil para rallar queso duro, como parmesano, o ingredientes que deben mezclarse de manera uniforme en una receta. También se utiliza para ajo, jengibre o incluso para obtener ralladura de pan seco.

Gracias a su textura más delicada, este tipo de rallado permite distribuir el sabor de un ingrediente de manera más homogénea en salsas, sopas o masas. Cortes horizontales: cortar en láminas Otro de los lados del rallador posee ranuras horizontales alargadas. Esta superficie funciona de forma similar a una mandolina y permite realizar cortes finos en forma de láminas.

Con este tipo de corte se pueden preparar rodajas delgadas de verduras como pepino, papa o zanahoria. Estas láminas son muy utilizadas en ensaladas, guarniciones o preparaciones donde se busca una textura más uniforme.

El diseño de las cuchillas permite que el alimento se deslice sobre la superficie mientras se obtiene un corte limpio y relativamente fino. Agujeros puntiagudos en forma de estrella: ideal para ensaladas El lado con agujeros puntiagudos en forma de estrella suele ser el más desconocido del rallador. Esta superficie está pensada para obtener una textura intermedia entre rallado y raspado.

Se utiliza frecuentemente para ingredientes que se incorporan crudos en ensaladas o para frutas y verduras que se desean desmenuzar sin formar tiras largas.

El resultado es una textura más ligera que se mezcla fácilmente con otros ingredientes. Una opción interesante para preparaciones frescas o decorativas. El rallador de cocina es un utensilio mucho más versátil de lo que parece. Sus cuatro lados permiten triturar, rallar fino, cortar en láminas o desmenuzar ingredientes para ensaladas.