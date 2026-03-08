8 de marzo de 2026 - 10:32

Qué significan los puntos negros del parabrisas de los autos y para qué sirven

Aparece principalmente en el parabrisas. Los puntos negros en los autos cumplen tareas clave para la seguridad y durabilidad del vidrio.

Parece un pequeño detalle pero cumple un papel fundamental en todos los autos.

Por Lucas Vasquez

Si observás con atención el borde del parabrisas en distintos autos, notarás una franja negra que se transforma en pequeños puntos hacia el interior del vidrio. Aunque parezcan un detalle estético, en realidad forman parte de un sistema pensado para mejorar la seguridad y el rendimiento de los automoviles.

Estos puntos forman una capa conocida como frit, una pintura cerámica que se aplica durante la fabricación del vidrio. Su presencia cumple varias funciones técnicas importantes, desde la adhesión del parabrisas hasta la protección frente a la radiación solar.

puntos negros del parabrisas
Los puntos negros aseguran el parabrisas.

Cuál es el significado del “frit” y por qué está en todos los parabrisas

El frit es una capa de pintura cerámica negra que se hornea directamente sobre el vidrio del parabrisas durante su proceso de fabricación. Este material queda fusionado con el cristal, por lo que no se desgasta con facilidad ni se elimina con el tiempo.

Su función principal es mejorar la adherencia entre el vidrio y el adhesivo que fija el parabrisas a la estructura del automóvil. Gracias a esta capa, el sellado se vuelve más resistente y seguro.

Además, el frit protege el pegamento del parabrisas de la radiación ultravioleta. La exposición prolongada al sol puede degradar ciertos materiales adhesivos, por lo que esta capa actúa como barrera para evitar que la luz solar los deteriore con el tiempo.

Sin esta protección, el sellado podría debilitarse gradualmente, lo que afectaría la estabilidad del vidrio y la seguridad del vehículo.

puntos negros del parabrisas
Esta capa protege de los rayos del sol.

Por qué los puntos negros se hacen más pequeños hacia el centro

  • Si bien la franja negra cumple funciones técnicas, los puntos que aparecen después de ella también tienen un propósito específico. Este patrón gradual ayuda a distribuir mejor el calor entre el borde oscuro y el vidrio transparente.
  • Cuando el parabrisas recibe luz solar directa, las zonas negras absorben más temperatura que el resto del vidrio. Si el cambio fuera brusco, podría generarse tensión térmica y aumentar el riesgo de deformaciones o pequeñas fracturas.
  • Los puntos actúan como una transición visual y térmica entre ambas áreas, permitiendo que el calor se distribuya de forma más uniforme.

También cumplen una función estética

El degradado de puntos suaviza el cambio entre la franja negra y el vidrio transparente, creando una apariencia más armoniosa desde el interior y el exterior del vehículo.

puntos negros del parabrisas
Estéticamente no afectan la visibilidad del conductor.

Los puntos negros del parabrisas no están allí por casualidad. Forman parte del frit, una capa cerámica diseñada para mejorar la adherencia del vidrio, proteger el adhesivo de los rayos UV, distribuir el calor y aportar un acabado visual más uniforme.

