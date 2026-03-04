4 de marzo de 2026 - 19:35

Pocas personas lo usan bien en los autos: qué significa el botón del coche con la flecha circular

Ese ícono del coche con una flecha circular siempre se usa mal. En distintos autos, el sistema es similar y trae ventajas según la época del año.

Por Lucas Vasquez

En el tablero de todos los autos hay un botón que siempre se presiona sin saber exactamente qué hace. Es pequeño, tiene el dibujo de un coche con una flecha circular en su interior y forma parte del sistema de climatización. Aunque parece un detalle menor, su uso incorrecto puede afectar el confort y hasta el rendimiento de cualquier auto.

Se trata de la recirculación del aire del climatizador. Activarla o desactivarla en el momento equivocado puede provocar más consumo de combustible, cristales empañados, malos olores dentro del habitáculo, fatiga en viajes largos y peor eficiencia del aire acondicionado. Saber cuándo utilizarla marca una gran diferencia.

botón del auto
Entender su función permite aprovechar mejor el sistema y conducir con mayor comodidad.

Qué hace la recirculación del aire y por qué se usa mal este ícono

El botón con el auto y la flecha circular activa la función de recirculación interna. Cuando está encendido, el sistema deja de tomar aire del exterior y reutiliza el aire que ya está dentro del habitáculo.

  • Esto permite enfriar o calentar más rápido el interior, ya que el climatizador trabaja sobre aire previamente acondicionado. En días de mucho calor, por ejemplo, puede mejorar notablemente la eficiencia del aire acondicionado durante los primeros minutos.
  • Sin embargo, mantener esta función activada todo el tiempo es un error frecuente. Al no ingresar aire fresco, aumenta la humedad interna, lo que favorece que los cristales se empañen, especialmente en días de lluvia o frío. Además, el aire puede volverse más cargado, generando sensación de cansancio o incomodidad en trayectos largos.

Según el sitio de SAE International, en términos de consumo, un uso inadecuado también puede obligar al sistema a trabajar más de lo necesario, afectando la eficiencia general del vehículo.

botón del auto
Encendido todo el camino, provoca más consumo, vidrios empañados y menor eficiencia del aire acondicionado.

Cuándo conviene activarla y cuándo es mejor evitarla

  1. Por ejemplo, cuando hace mucho calor y se necesita enfriar rápidamente el interior del auto. En esos primeros minutos, mejora la eficiencia del sistema.
  2. También es recomendable en túneles o zonas con mucho humo, cuando hay olores fuertes en el exterior o en entornos con alta contaminación. En esos casos, evita que ingresen gases o partículas desagradables al habitáculo.

Existen momentos en los que no debería utilizarse de forma constante

En viajes largos, mantenerla activada todo el tiempo puede generar aire viciado y mayor fatiga. Tampoco es aconsejable con lluvia o humedad, ya que aumenta la condensación en los vidrios.

En invierno, al usar calefacción, conviene permitir el ingreso de aire externo para equilibrar la humedad. Y si los cristales comienzan a empañarse, lo primero que se debe hacer es desactivar la recirculación.

botón del auto

La recirculación del aire es una herramienta útil del climatizador, pero dejarla activada permanentemente es un error muy común. Utilizada en los momentos adecuados mejora la eficiencia.

