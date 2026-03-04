4 de marzo de 2026 - 10:38

Exigen nuevo equipamiento en autos para 2026 en un país y puede marcar un precedente: de qué trata

Hungría. A partir del 7 de julio de 2026, los vehículos nuevos deberán incluir frenado de emergencia activo y luces adaptativas para reducir drásticamente los choques traseros.

Sin excepciones: todos los vehículos de Hungría deberán contar con este equipamiento.

Foto:

Por Cristian Reta

El parque automotor se prepara para una transformación tecnológica profunda con la entrada en vigencia de nuevas normativas de seguridad. A partir de julio de 2026, todos los turismos y vehículos comerciales ligeros que reciban nuevas matrículas deberán incorporar equipamiento con sistemas de frenado de emergencia activo y luces de freno adaptativas de forma obligatoria.

La implementación de estas medidas forma parte de un complejo programa de prevención de accidentes que busca elevar los estándares mínimos de fabricación. Mientras muchos modelos de alta gama ya cuentan con estas funciones, la normativa ahora universaliza la tecnología para que no dependa del precio del vehículo, con el objetivo de reducir drásticamente las muertes en carretera.

El impacto de la luz de freno adaptativa en la prevención de accidentes

Este sistema representa un cambio fundamental en la forma en que los vehículos se comunican entre sí durante una maniobra crítica. La luz de freno adaptativa no se limita a encenderse; en caso de una frenada de emergencia, el dispositivo parpadeará rápidamente o aumentará su intensidad lumínica de forma automática.

image
Las luces adaptativas se encienden y aumentan su intensidad lumínica en función de las condiciones de exterior y el punto al que está mirando el conductor.

La razón detrás de esta exigencia técnica reside en la respuesta neurológica del conductor que circula detrás. El ojo humano reacciona con mayor velocidad a los estímulos intermitentes o a los cambios bruscos de brillo que a una luz estática. Al recibir esta señal visual de urgencia, el cerebro procesa la gravedad de la situación milisegundos antes, lo que permite una reacción mucho más rápida para frenar y evitar la colisión trasera.

Sistema de frenado de emergencia: por qué es fundamental que lo tengan todos los vehículos

Junto con las luces, el sistema de frenado de emergencia activo funcionará como una red de seguridad digital. Estos sensores están diseñados para detectar obstáculos de forma autónoma y aplicar presión sobre los frenos si el conductor no interviene a tiempo. Es una tecnología proactiva que busca compensar las distracciones humanas, que son la causa principal de los accidentes en entornos urbanos y autopistas.

image
Cámaras, radares y sensores del vehículo permiten que el sistema actúe.

El reglamento será estricto y no permitirá excepciones para los nuevos patentamientos a partir de la fecha establecida. Para la industria automotriz, esto significa que la seguridad activa dejará de ser un opcional decorativo para convertirse en un componente estructural básico, similar a lo que ocurrió en su momento con el cinturón de seguridad o el airbag.

