"Make Iran Great Again", lanzó el mandatario estadounidense al cumplirse casi una semana del inicio de la guerra.

Trump dijo que solo aceptará la "rendición incondicional" de Irán y lanzó un nuevo slogan: "MIGA".

A poco de cumplirse siete días de la ofensiva militar conjunta entre Estados Unidos e Israel, el presidente Donald Trump subió la apuesta y fijó una postura inflexible frente a Teherán.

A través de su red social Truth Social, el mandatario sentenció que no habrá espacio para el diálogo y que la única salida para el conflicto es la "rendición incondicional" de Irán.

"¡No habrá acuerdo con Irán, salvo una RENDICIÓN INCONDICIONAL! Tras eso y tras la elección de un líder GRANDE Y ACEPTABLE, nosotros, junto con muchos de nuestros maravillosos y valientes aliados y socios, trabajaremos incansablemente para rescatar a Irán del borde de la destrucción, haciéndolo económicamente más grande, mejor y más fuerte que nunca", escribió Trump.

Replicando su famoso eslogan de campaña, el presidente cerró su posteo con la sigla MIGA: "¡HAGAMOS A IRÁN GRANDE DE NUEVO (Make Iran Great Again)!".

"There will be no deal with Iran except UNCONDITIONAL SURRENDER!... IRAN WILL HAVE A GREAT FUTURE. 'MAKE IRAN GREAT AGAIN (MIGA!).'" - President Donald J. Trump — The White House (@WhiteHouse) March 6, 2026 Una semana de fuego y bajas militares La guerra, que comenzó el sábado pasado con bombardeos masivos que terminaron con la vida del líder supremo Alí Jameneí y gran parte de la cúpula militar iraní, no ha dejado de escalar. Mientras las cifras de víctimas civiles y militares en Irán aumentan, Teherán mantiene su capacidad de respuesta atacando objetivos en Israel y bases estadounidenses Medio Oriente.