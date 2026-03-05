5 de marzo de 2026 - 21:12

Donald Trump echó a la secretaria de Seguridad tras fuertes críticas en el Congreso por el accionar de ICE

El presidente de Estados Unidos anunció al senador Markwayne Mullin como reemplazante. No obstante, Kristi Noem no dejará el gobierno.

Secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, y el presidente Donald Trump.

Foto:

EFE/Kent Nishimura/Pool
Por Redacción Mundo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un cambio en su gabinete y confirmó que el senador Markwayne Mullin será el nuevo secretario del Departamento de Seguridad Nacional. La decisión implica la salida de Kristi Noem tras la creciente frustración bipartidista por su liderazgo.

El mandatario comunicó que Mullin, legislador por el estado de Oklahoma, asumirá oficialmente el puesto el 31 de marzo de 2026. El anuncio fue realizado a través de su red social Truth Social, donde destacó la trayectoria del senador y aseguró que es una figura “muy respetada”.

La actual titular de Seguridad Nacional no dejará el gobierno. Trump informó que Noem pasará a desempeñarse como enviada especial para el denominado “Escudo de las Américas”, una nueva iniciativa vinculada a la seguridad en el hemisferio occidental.

Donald Trump
Comunicado de Donald Trump en Truth Social.

“Me complace anunciar que el muy respetado senador estadounidense por el gran estado de Oklahoma, Markwayne Mullin, se convertirá en el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos a partir del 31 de marzo de 2026”, publicó Trump en Truth Social.

“La secretaria actual, Kristi Noem, quien nos ha servido bien, y ha tenido numerosos y espectaculares resultados… asumirá el cargo de enviado especial para el Escudo de las Américas, nuestra nueva Iniciativa de Seguridad en el Hemisferio Occidental que anunciaremos el sábado en Doral, Florida. Agradezco a Kristi sus servicios en (el Departamento de) Seguridad Nacional”, dijo.

secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem
Fotografía del 14 de abril de 2025 en la que se ve a la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, víctima del robo de su bolso en un restaurante.

Hipótesis del despido de Kristi Noem

El anuncio, el primer reajuste del gabinete en el segundo período de Trump, se produjo poco después de que medios locales informaron que el presidente estaba considerando despedir a Noem, quien ha estado bajo presión bipartidista desde que agentes federales abatieron a dos ciudadanos en Minneapolis.

Trump, ya frustrado con Noem, se sintió “indignado” por su desempeño de esta semana durante las comparaciones ante el Congreso y consideró despedirla, dijeron legisladores y gente familiarizada con las discusiones citadas por NBC News.

