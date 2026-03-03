"Demasiado tarde": Trump rechazó negociar con Irán tras asegurar que sus defensas "ya no existen".

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump , aseguró este martes que el régimen de Irán está intentando entablar negociaciones para detener la ofensiva aliada. Sin embargo, tajante al advertir que la oportunidad del diálogo ya pasó, dada la destrucción de las capacidades militares estadounidenses.

Confirman la muerte de la esposa de Ali Khamenei tras ataques de EE.UU. e Israel en Irán

"Su defensa aérea, su Fuerza Aérea, su Armada y su liderazgo ya no existen. Quieren hablar. Yo dije: ‘¡Demasiado tarde!'" , sentenció Trump a través de su red social Truth Social junto a un artículo de opinión de The Washington Post a favor de los ataques.

Cabe destacar que el conflicto que se inició el sábado por el ataque de los aliados provocó la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jameneí , y otros cientos de personas.

Pese a las afirmaciones de Trump sobre la debilidad de Teherán, la resistencia iraní logró impactar en intereses estratégicos de Washington. El Departamento de Defensa confirmó que, hasta el momento, al menos seis militares estadounidenses han fallecido como consecuencia de la contraofensiva iraní.

Guerra total en Medio Oriente: Estados Unidos e Israel bombardearon Irán y Teherán respondió con misiles a gran escala.

Irán respondió a los bombardeos con ataques de misiles contra Israel y bases militares de EE. UU. ubicadas en:

Kuwait y Arabia Saudí (donde las embajadas de EE. UU. fueron cerradas temporalmente).

(donde las embajadas de EE. UU. fueron cerradas temporalmente). Baréin, Catar y Emiratos Árabes Unidos.

En respuesta, la administración Trump emitió una alerta máxima, instando a sus ciudadanos a abandonar de inmediato 14 países de la región, incluyendo Egipto, Jordania, Líbano y Yemen.

AHORA: Trump sobre Irán: Su defensa aérea, su Fuerza Aérea, su Marina y su liderazgo han desaparecido.

Quieren hablar. Dije: "¡Demasiado tarde!"



— Alerta News 24 (@AlertaNews24) March 3, 2026

"La gran oleada aún no ha llegado"

Desde Teherán, el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Ali Lariyani, desmintió cualquier intención de negociar y calificó la operación aliada como una agresión injustificada, rechazando la etiqueta de "ataque preventivo" utilizada por la Casa Blanca.

Ante este escenario, Trump redobló la apuesta y prometió que la ofensiva no se detendrá hasta la aniquilación total de las capacidades nucleares y el programa de misiles de Irán. "Todavía no hemos lanzado la ‘gran oleada’ de ataques; llegará muy pronto", advirtió el mandatario.