Trump dijo que Irán "tardó demasiado en negociar" y aseguró que "deberán pagar las consecuencias".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , lanzó este miércoles una dura advertencia contra Irán al asegurar que Teherán ha demorado demasiado las negociaciones con Washington y que ahora deberá afrontar las consecuencias de sus decisiones, en medio de una nueva escalada militar en Oriente Medio.

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“Irán solo habla y no actúa. ¡El matón de Oriente Medio está MUERTO! Han tardado demasiado en negociar un acuerdo que les habría beneficiado enormemente, ¡ ahora tendrán que pagar las consecuencias !”, escribió Trump en su red social Truth Social.

Las declaraciones del mandatario llegaron poco después de que el gobierno iraní anunciara que revisará la continuidad de las negociaciones con Estados Unidos a raíz de los recientes enfrentamientos militares entre ambos países.

La tensión aumentó durante las últimas horas, consideradas las más graves desde el alto el fuego establecido el pasado 8 de abril. Durante la noche, fuerzas estadounidenses atacaron varios objetivos en el sur de Irán como represalia por el supuesto derribo de un helicóptero en el estrecho de Ormuz.

En respuesta, Irán aseguró haber lanzado ataques contra 21 objetivos militares estadounidenses distribuidos en distintos países de Oriente Medio, incluidos Jordania, Kuwait y Baréin. Sin embargo, Washington negó que esos bombardeos hayan alcanzado instalaciones militares estadounidenses.

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, sostuvo que los acontecimientos recientes obligan a replantear el proceso diplomático entre ambos países.

Irán Noche de ataques cruzados luego de que Irán derribara un helicóptero estadounidense. EFE

“El proceso diplomático no se desarrolla en el vacío, y para avanzar en cualquier proceso diplomático se necesita un clima mínimo en el que trabajar”, afirmó el funcionario al anunciar que Teherán evaluará la situación antes de decidir si continúa con las conversaciones.

Trump asegura que el ejército iraní "ya ni existe"

Mientras tanto, Trump aseguró que las Fuerzas Armadas iraníes se encuentran gravemente debilitadas.

“El ejército iraní es un completo desastre”, sostuvo el presidente estadounidense, quien agregó que “gran parte de su Armada y Fuerza Aérea ya ni siquiera existe” y que ambas fuerzas “han sido totalmente derrotadas”.

En una segunda publicación, el mandatario defendió además el bloqueo naval impuesto por Estados Unidos en el estrecho de Ormuz, una de las rutas energéticas más importantes del mundo. “El bloqueo de Ormuz es el más exitoso en la historia de la guerra naval. Nada pasa a menos que nosotros queramos. Es un muro de acero”, afirmó.

Donald Trump “Gran parte de su Armada y Fuerza Aérea ya ni siquiera existe”, aseguró Trump. EFE/EPA/SHAWN THEW / POOL

Trump también aseguró que la presión militar y económica está afectando severamente a Irán. “Irán no está haciendo ningún negocio, no está pagando a su ejército ni sus facturas y se está convirtiendo rápidamente en una nación fallida. Se está escapando mucho petróleo. ¡Alabado sea Alá!”, escribió.

Por su parte, las autoridades iraníes denunciaron que los ataques estadounidenses provocaron importantes daños en infraestructuras civiles. Según Teherán, fueron destruidas varias torres de comunicaciones y dos plantas desalinizadoras en la zona de Sirik, dejando sin acceso a agua potable a unas 20.000 personas.