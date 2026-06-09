Donald Trump denunció que Irán derribó un helicóptero de Estados Unidos: "Debemos responder"

Mientras se asomaba la fase final para alcanzar un “acuerdo de paz” con un documento en conjunto , el presidente Donald Trump aseguró este martes que “Irán derribó un helicóptero Apache de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos” durante una misión de patrullaje en el estrecho de Ormuz.

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Tras recibir un informe militar sobre lo ocurrido, el mandatario norteamericano sostuvo que “Washington deberá, necesariamente, responder a este ataque” .

“Nuestras Fuerzas Armadas me acaban de informar que anoche los iraníes derribaron uno de nuestros helicópteros Apache de alta tecnología mientras patrullaba el estrecho de Ormuz. Dos pilotos estuvieron involucrados, ambos ilesos” , declaró en una publicación en Truth Social este martes.

Un dron estadounidense no tripulado rescató a los dos tripulantes del helicóptero. Este incidente supuso la primera pérdida de un Apache desde que comenzó el conflicto con Irán.

Reporte oficial: “Ocurrió mientras el helicóptero patrullaba aguas regionales”

El capitán Timothy Hawkins, portavoz del Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM, por sus siglas en inglés), declaró: “Un dron de superficie de la Armada estadounidense localizó y rescató a la tripulación del agua. La Fuerza de Tarea 59 de la Quinta Flota de Estados Unidos es la primera fuerza operativa de la Marina que utiliza inteligencia artificial y drones”, reportó la cadena CNN.

La Fuerza Operativa 59, creada en 2021, incluye embarcaciones no tripuladas y drones. Es la primera fuerza operativa de este tipo de la Marina.

“Los soldados fueron rescatados sanos y salvos en aproximadamente dos horas y se encuentran en condición estable. La causa del incidente está bajo investigación”, dijo el Comando Central de Estados Unidos, la rama militar responsable de las operaciones en Medio Oriente, en una publicación en X.

La pérdida de este helicóptero se produce después de que las hostilidades en la región se intensificaran durante el fin de semana, cuando Irán e Israel intercambiaron sus primeros ataques directos en meses el domingo por la noche.

Las Fuerzas Armadas estadounidenses declararon que el helicóptero se estrelló “mientras patrullaba aguas regionales”, agrega el reporte de CNN.