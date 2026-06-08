8 de junio de 2026 - 21:55

Estados Unidos e Irán negocian un "acuerdo definitivo" y ya trabajan sobre un borrador conjunto

Así lo informó el embajador iraní ante la Organización de Naciones Unidas (ONU). “Todavía no hemos llegado a un texto definitivo”, aseguró.

Estados Unidos e Irán negocian por un acuerdo definitivo.

Estados Unidos e Irán negocian por un acuerdo definitivo.

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Los Andes | Redacción Mundo
Por Redacción Mundo

Estados Unidos e Irán mantienen contactos diplomáticos para avanzar hacia un acuerdo y ya trabajan sobre propuestas concretas para redactar un texto consensuado. La información fue confirmada por el embajador iraní ante la ONU, mientras continúan las negociaciones entre ambos países.

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Amir Saeid Iravani afirmó que “Washington y Teherán están intercambiando puntos de vista y posturas en un esfuerzo por alcanzar un texto final, a través de Pakistán”. Así lo detalló la agencia de noticias semioficial Tasnim.

“Todavía no hemos llegado a un texto definitivo”, añadió. Según Tasnim, Iravani también señaló que el alto el fuego actual es “integral” y abarca toda la región. De acuerdo con sus declaraciones, ese cese de hostilidades incluye además al Líbano, uno de los puntos sensibles dentro del escenario regional.

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Durante una rueda de prensa en la Casa Blanca, el presidente también aseguró que las conversaciones entre ambos países avanzan y no descartó que se alcance un acuerdo provisorio en los próximos días. "Es muy, muy difícil de conseguir... pero quiero hacerlo", comentó a los reporteros en la Casa Blanca.

Por otra parte, afirmó que, a pesar de los recientes ataques en la región, podría lograrse un acuerdo provisional "durante el fin de semana", pues las actuales conversaciones están avanzando.

"La negociación en sí misma ha ido muy bien. En realidad, muy bien. Incluso si ocurre, y podría no ocurrir, pero si pasa, podría pasar, digamos, el fin de semana", agregó.

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