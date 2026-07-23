Horror en Estados Unidos: rescataron a un niño de 4 años que pasó un año encerrado en un armario

El pasado lunes 20 de julio, un aberrante hecho conmocionó a los habitantes del condado de Saint Mary, en Maryland, Estados Unidos. Un niño de 4 años fue rescatado tras haber vivido encerrado en un armario, rodeado de ratas y basura, durante un año.

Según informaron medios locales, el operativo policial tuvo lugar luego de una llamada al 911 que alertaba sobre una situación inusual en una casa del condado. Quienes recidían en el domicilio eran Kaylynn Nicole Moore (28) y James Earl Stone (27) , junto a cinco niños de 11, 8, 4, 1 año y 7 meses.

Al ingresar la policía al lugar, rápidamente notaron que las condiciones en las que vivía la familia eran insalubres. “No podía ver el suelo debido a la cantidad de basura, envoltorios de comida, pañales sucios y heces , que lo cubrían”, declaró un oficial de seguridad.

Tras inspeccionar la casa, hallaron al menor de 4 años dentro de un armario, desnudo y acostado sobre desechos y basura. Además, las autoridades afirmaron que el armario se encontraba cerrado con una soga del lado de afuera.

La policía detuvo a la madre del menor, Moore y a su pareja, James Earl Stone (27), quienes admitieron haber encerrado al pequeño en el armario durante un año.

La estremecedora declaración de la madre

La madre justificó el encierro alegando que su hijo tenía “necesidades especiales” y antecedentes de escaparse de casa. Según su relato, el niño pasaba la noche en el armario y salía durante el día cuando golpeaba la puerta o los llamaba.

Por su lado, Stone declaró que el niño tenía “retraso en el desarrollo” y que no podía estar en su dormitorio debido a que este tenía cables expuestos y una ventana rota, lo que consideraron “inseguro para el menor”.

Según confirmó la policía local, el menor de 4 años fue el único que debió recibir atención médica, mientras que los demás niños no presentaban lesiones.

Si bien la pareja quedó detenida, una jueza ordenó su liberación bajo palabra y ambos enfrentan cargos por abuso infantil en segundo grado, delito por el cual arriesgan hasta 15 años de prisión, y siete cargos menores por negligencia.