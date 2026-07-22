22 de julio de 2026 - 10:32

Impactante video: una mujer salió despedida de una montaña rusa

Ocurrió este lunes en un parque de diversiones de Guayaquil, Ecuador. El asiento que ocupaba la mujer no habría tenido el cinturón de seguridad.

Impactante video: una mujer salió despedida de una montaña rusa.

Impactante video: una mujer salió despedida de una montaña rusa.

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Los Andes | Redacción Mundo
Por Redacción Mundo

Una mujer resultó herida este lunes por la noche tras salir despedida de una montaña rusa en un parque de diversiones ubicado en el norte de Guayaquil, Ecuador. El accidente ocurrió en el Parque Samanes y quedó registrado por los teléfonos celulares de varios testigos que presenciaban la atracción.

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En las imágenes, que rápidamente se viralizaron en redes sociales, se observa el momento en que el carrito de una montaña rusa pasa por una curva y una de las ocupantes sale expulsada hacia un costado. Luego de la caída, la mujer permanece varios minutos tendida en el suelo mientras personas que estaban en el lugar intentan asistirla.

Aunque por el ángulo de la grabación la caída no parece ser desde gran altura, medios ecuatorianos señalaron que la víctima habría caído desde aproximadamente cuatro metros. Algunos testigos aseguraron, además, que había una mancha de sangre en el sitio donde impactó.

Personal del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil acudió al lugar, brindó las primeras asistencias y trasladó a la mujer en ambulancia al Hospital IESS Ceibos. Hasta el momento, las autoridades no informaron oficialmente cuál es su estado de salud.

Tras el incidente, las autoridades dispusieron la clausura preventiva del área de juegos mecánicos por 24 horas para realizar inspecciones y determinar si existieron fallas en la atracción o incumplimientos de las normas de seguridad.

Según versiones preliminares difundidas por medios locales, el asiento que ocupaba la mujer no tendría el cinturón de seguridad, ya que el sistema de sujeción se encontraba arrancado de su base. El juego contaba únicamente con una barra metálica que desciende hasta las piernas de los pasajeros.

Empleados del parque indicaron, además, que la mujer presuntamente se habría desvanecido durante el recorrido, lo que le habría hecho perder el equilibrio y, al no contar con el cinturón de seguridad, terminó siendo expulsada del juego. Esa hipótesis aún no fue confirmada por las autoridades.

Mientras avanza la investigación para establecer las causas del accidente, el administrador se comprometió con los familiares de la víctima a hacerse cargo de los gastos médicos y económicos derivados del episodio.

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