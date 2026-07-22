Operativo masivo en Viena: monopatines eléctricos a 70 km/h desatan ola de multas

La policía austríaca utilizó bancos de pruebas móviles para detectar motores modificados que alcanzaban los 71 km/h, resultando en 400 sanciones en un solo día.

La policía de Viena ejecutó un operativo masivo contra el exceso de velocidad en la micromobilidad urbana. Durante una jornada de controles exhaustivos en varios distritos, los agentes emitieron 400 sanciones tras detectar infracciones graves. El foco principal estuvo en los monopatines eléctricos que circulaban superando ampliamente los límites permitidos para transitar por la capital.

Los controles no se limitaron a observar el comportamiento de los conductores, sino que incluyeron inspecciones técnicas detalladas. Los oficiales de la LPD Wien utilizaron bancos de pruebas de rodillos móviles para verificar la potencia real de los motores de los vehículos personales en plena vía pública.

Monopatines a 70 kilómetros por hora en zonas urbanas El hallazgo más alarmante fue la detección de once monopatines que superaban por mucho el límite legal de 25 km/h. Algunos de estos dispositivos alcanzaban velocidades de entre 45 km/h y 71 km/h. Al modificar el software o los componentes del motor, estos vehículos dejan de ser considerados elementos de micromobilidad para convertirse en vehículos motorizados de alta peligrosidad que carecen de los seguros y de las protecciones estructurales necesarias para circular a esa velocidad.

Estas velocidades extremas en vehículos diseñados para trayectos cortos y lentos transforman un objeto cotidiano en una amenaza directa. Sin la estabilidad de un chasis robusto o sistemas de frenado de alto rendimiento, un impacto a 70 km/h resulta casi siempre en consecuencias graves para el conductor y los peatones que comparten el espacio público. Por esta razón, la fiscalización sobre la potencia de los motores se ha vuelto una prioridad absoluta para las autoridades.

Un balance contundente de infracciones y multas El resultado final del despliegue incluyó 110 denuncias formales y 299 multas directas. Los agentes fiscalizaron tanto a bicicletas como a monopatines y otros vehículos motorizados, sancionando a quienes circulaban por zonas prohibidas o ignoraban las señales de tránsito básicas. Las autoridades consideran que estas acciones sorpresivas son herramientas clave para reducir los accidentes en áreas de alta densidad urbana.