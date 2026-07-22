22 de julio de 2026 - 09:04

La Serena con casas inundadas, playa destruida y "montaña" de desechos: ya son 13 muertos por el temporal en Chile

Fotos y videos. La ciudad turística sufrió inundaciones producto del desborde del río Elqui tras las intensas precipitaciones. Miles de usuarios sin luz ni agua.

Así quedó la playa de La Serena (Chile) tras las consecuencias del sistema frontal

Así quedó la playa de La Serena (Chile) tras las consecuencias del sistema frontal

Foto:

Gentileza / 24 Horas
Así quedó la playa de La Serena (Chile) tras las consecuencias del sistema frontal

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Los Andes | Redacción Mundo
Por Redacción Mundo

Para los miles de argentinos que viajan cada verano a Chile, las postales viralizadas en redes sociales dan cuenta de las severas consecuencias del sistema frontal que azotó en los últimos días, especialmente, entre las regiones de Atacama y la Metropolitana.

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La Serena (Coquimbo), una de las ciudades turísticas preferidas por los argentinos, quedó tapada por el agua a partir del desborde del río Elqui.

Los edificios y los condominios ubicados en la Avenida del Mar, Pacífico y en Cuatro Esquinas se vieron afectados por el agua acumulada de las precipitaciones. Algunas familias debieron ser evacuadas y otras terminaron con sus vehículos inmovilizados.

Las imágenes evidencian calles anegadas y un socavón.

Video:

En tanto, la playa prácticamente ya no existe: la basura, los restos de construcciones destruidas y los desechos del río Elqui la dejaron "oculta". Demandará meses limpiar el área y recuperar el ecosistema.

Así quedó la playa de La Serena (Chile) tras las consecuencias del sistema frontal

Así quedó la playa de La Serena (Chile) tras las consecuencias del sistema frontal

Según el más reciente balance ofrecido por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), ya son 13 los fallecidos en todo Chile por el temporal que provocó inundaciones y deslaves.

El organismo de gobierno indicó que 81 viviendas quedaron destruidas por completo, 2.761 sufrieron daño mayor y hubo 19.247 afectaciones menores.

Hay 1.412 albergados, de los cuales casi la mitad están en Coquimbo.

En las regiones impactadas por el meteoro 87 mil clientes siguen sin luz y más de 180.000 carecen de acceso al agua potable.

El presidente trasandino José Antonio Kast calificó el evento meteorológico como "bastante inédito porque se ha se han juntado distintos factores como el viento, la lluvia, la nieve, las marejadas afectando de distintas maneras a cada una de las diez regiones" y debido a su intensidad, extensión y duración.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) informó que en la región de Coquimbo se registró desde el pasado martes una caída de agua de entre 155 y 287 milímetros en distintos sectores, lo cual representa en algunos casos casi el doble de agua caída en todo 2025.

En tanto, el ministro del Interior, Claudio Alvarado, anunció la suspensión de clases este martes y miércoles en los establecimientos públicos y privados de enseñanza en toda la Región de Coquimbo y en zonas de Atacama, Valparaíso y la Región Metropolitana.

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