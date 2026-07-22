Medida histórica: Francia aprobó la ley que prohíbe las redes sociales a menores de 15 años

Francia se convirtió en el primer país de la Unión Europea en aprobar una ley que prohíbe el acceso a las redes sociales a los menores de 15 años . La iniciativa fue sancionada este martes por el Parlamento francés, luego de obtener el respaldo de la Asamblea Nacional con 279 votos a favor y 81 en contra , tras haber recibido previamente la aprobación del Senado.

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La medida posiciona al país europeo entre las naciones que avanzan con restricciones al uso de plataformas digitales por parte de niños y adolescentes, en línea con iniciativas impulsadas recientemente en Australia y el Reino Unido , frente a las crecientes advertencias sobre los efectos de las redes sociales en la salud mental de los menores .

"Francia abre el camino en Europa para la protección de nuestros niños y adolescentes. Seguimos adelante", afirmó el presidente Emmanuel Macron a través de un video publicado en redes sociales, donde destacó el impulso de esta normativa.

La ley prevé una aplicación en dos etapas. Desde el 1 de septiembre , coincidiendo con el regreso a clases tras las vacaciones de verano, los menores de 15 años no podrán crear nuevas cuentas en redes sociales.

En tanto, desde enero de 2027 , la restricción alcanzará también a las cuentas ya existentes, que deberán ser dadas de baja si sus titulares no cumplen con la edad mínima.

La medida se implementará a partir del 1 de septiembre.

Para garantizar el cumplimiento de la norma, las plataformas estarán obligadas a implementar sistemas de verificación de edad. Según explicó la ministra delegada del Sector Digital, Anne Le Hénanff, "todos en Francia tendremos que probar nuestra edad. Si tienes menos de 15 años, se te cerrará la cuenta".

La legislación no contempla sanciones para los menores ni para sus padres, sino que traslada la responsabilidad de controlar la edad de los usuarios a las empresas tecnológicas.

Durante el debate parlamentario, algunos legisladores cuestionaron la viabilidad del cronograma. La senadora ecologista Mathilde Ollivier puso en duda que las plataformas puedan desarrollar en pocos meses un sistema de verificación eficaz.

Debate por la prohibición de las RRSS a niños y adolescentes.

"¿Cómo creer seriamente que en unas pocas semanas, en pleno verano, un sistema tan complejo podrá estar operativo? ¿Quién llevará a cabo, en la práctica, las verificaciones de edad?", planteó.

Sin embargo, Le Hénanff aseguró que el plazo es "realista" porque ya existen herramientas de control de edad y otras se encuentran en desarrollo.

Qué plataformas estarán alcanzadas

El texto contempla excepciones para determinados servicios digitales, como las enciclopedias en línea y los proyectos con fines educativos.

En el caso de plataformas como YouTube o WhatsApp, la norma se aplicará únicamente sobre las funciones consideradas propias de una red social, como la publicación de contenido o los comentarios. La reproducción de videos y la mensajería privada no estarán alcanzadas por la prohibición.

Además de las restricciones a las redes sociales, la ley también dispone la prohibición del uso de teléfonos celulares en los liceos, una medida que ya rige en las escuelas primarias y en el primer ciclo de la educación secundaria.

La decisión francesa se suma a una tendencia internacional. Australia fue el primer país en aprobar una prohibición para menores de 16 años, mientras que el Reino Unido implementará una normativa similar a partir de 2027. A su vez, la Comisión Europea analiza establecer un acceso progresivo y gradual de niños y adolescentes a las plataformas digitales.