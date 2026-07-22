Inteligencia Artificial recupera sabiduría estoica de una biblioteca quemada en Herculano

Investigadores utilizan rayos X y algoritmos para rescatar un tratado sobre ética y arte que permaneció ilegible desde la erupción del volcán en el año 79 d.C.

El papiro "PHerc. 1667", un rollo carbonizado por la erupción del Vesubio.

Un hito histórico permitió leer un texto continuo de casi un metro y medio sin desenrollar físicamente el documento carbonizado por el Vesubio. Gracias a la inteligencia artificial y escaneos de alta resolución, investigadores accedieron a un fragmento que parecía un bulto negro deforme e ilegible desde su hallazgo en 1752.

Durante décadas, los intentos de manipular estos documentos terminaron en desastres que fragmentaron el papiro. Sin embargo, la tecnología actual permite preservar el objeto original mientras se extrae una copia digital de sus 20 columnas de escritura.

Durante más de 200 años, los investigadores han intentado descifrar el papiro "PHerc. 1667", y ahora lo han conseguido. Paolo Verzone, National Geographic El renacer de una voz filosófica silenciada Este avance es posible gracias al entrenamiento de algoritmos para identificar la tinta dentro de las capas fusionadas mediante rayos X. Al detectar los restos químicos que el ojo humano no ve, la inteligencia artificial reconstruye el trazado de las letras atrapadas en el bloque de carbón sin necesidad de contacto físico.

El contenido recuperado es un tratado estoico que vincula la ética con el comportamiento humano. El texto advierte contra el accionar impulsivo y desenfrenado, argumentando que tales conductas alejan a las personas de sus objetivos reales. Las referencias internas apuntan a que el autor sería Crisipo, un pensador fundamental cuya obra estaba casi desaparecida.

Una biblioteca entera bajo la ceniza El hallazgo no se detiene en la ética estoica, ya que el equipo también identificó el Libro 8 de la obra "Sobre los dioses" de Filodemo. Hasta este momento, la comunidad científica solo tenía constancia de la existencia del primer volumen de este escrito.