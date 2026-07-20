Cuánto valen realmente las propiedades en Mendoza y dónde están los inmuebles más caros

Los precios publicados en los portales inmobiliarios no siempre reflejan el valor real al que finalmente se concreta una operación. Esa diferencia, habitual en el mercado, cobra aún más relevancia en un contexto en el que cada vez más personas recurren a herramientas de inteligencia artificial para calcular cuánto valen sus propiedades .

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Un relevamiento realizado por el portal inmobiliario Inmoup muestra que actualmente las operaciones de compraventa se cierran entre un 6% y un 7% por debajo de los valores de publicación. El informe toma como base más de 150.000 avisos, de los cuales unos 25.000 corresponden a Mendoza y San Juan .

"Es un dato muy importante para que los propietarios no tomen los valores publicados como los reales del mercado", explicó Marcos Herrera, director de Inmoup.

Desde la empresa señalaron que tanto los portales inmobiliarios como las plataformas de inteligencia artificial son útiles como punto de partida para investigar el mercado , aunque advirtieron que no pueden reemplazar una tasación realizada por un corredor inmobiliario.

Según Herrera, el valor de una propiedad depende de múltiples variables que no siempre pueden ser interpretadas por herramientas automáticas, como el estado de conservación, la calidad constructiva, la orientación, el potencial del inmueble o incluso características particulares de cada barrio.

"El valor real de un inmueble no se mide solo por las expectativas del vendedor sino por el cruce inteligente entre la tecnología de datos, la ubicación exacta y las dimensiones reales de la construcción", sostuvo.

El especialista añadió que las estimaciones realizadas por inteligencia artificial suelen construirse a partir de la información disponible en internet y de los valores publicados, sin contemplar las condiciones particulares de cada inmueble. Como consecuencia, pueden arrojar rangos demasiado amplios que resultan poco útiles para fijar un precio de venta.

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El estudio también permite observar fuertes diferencias entre los distintos departamentos mendocinos.

Entre los departamentos de dos y tres dormitorios, Luján de Cuyo lidera el ranking de las zonas con mayor cotización, con un valor promedio de US$ 228.064.

En la Ciudad de Mendoza, en tanto, los departamentos parten de un promedio cercano a US$ 80.700, aunque las unidades de mayor tamaño pueden superar los US$ 209.000.

Otra de las sorpresas del relevamiento aparece en el Valle de Uco. Tupungato figura como el departamento con los precios promedio más elevados para viviendas, con una media de US$ 283.435, por encima incluso de otras zonas tradicionalmente demandadas.

En el otro extremo del mercado, las propiedades más económicas se concentran en el Este provincial, principalmente en Santa Rosa y Rivadavia.

Compraventa de inmuebles

Qué recomiendan antes de comprar o vender

Desde Inmoup aconsejan no fijar el precio de una propiedad únicamente comparando publicaciones de internet o consultando herramientas de inteligencia artificial.

La recomendación es utilizar esos datos como referencia inicial y luego complementarlos con una tasación profesional basada en operaciones concretadas y en las particularidades de cada inmueble.

Para quienes buscan comprar, conocer que las operaciones suelen cerrarse con descuentos respecto del precio publicado también representa una herramienta de negociación que puede marcar la diferencia al momento de concretar una inversión.