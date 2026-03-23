23 de marzo de 2026 - 11:57

Los increíbles valores de las propiedades más caras publicadas en Mendoza

Un informe inmobiliario dio cuenta de los precios más costosos de tres propiedades que se venden en Mendoza.

Las propiedades más caras de Mendoza están en la Ciudad

Las propiedades más caras de Mendoza están en la Ciudad

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Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

El mercado inmobiliario de Mendoza atraviesa una etapa de recuperación aunque no está exento de la incertidumbre generalizada. En ese escenario, conviven operaciones promedio accesibles con un segmento premium que parece no tener techo y que ya supera ampliamente el millón de dólares en la capital provincial.

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Inmodata, el informe del mercado inmobiliario que realiza el corredor Andi Landa, ofreció en marzo algunos datos curiosos acerca de las propiedades publicadas. Así, en función de este relevamiento, se encuentran tres propiedades que sobresalen de los parámetros habituales de precios.

“El mercado inmobiliario actual muestra una dinámica de contrastes marcada por una fuerte recuperación en el segmento de alquileres y una consolidación de la oferta en ventas”, se expresó en el mencionado análisis. El trabajo agregó que la disponibilidad de casas para alquilar experimenta un crecimiento de dos dígitos en casi todas las zonas, el mercado de ventas de departamentos se mantiene más estable.

En marzo, desde Inmodata destacaron algunos datos curiosos y que se destacaron muy por encima de la media, al menos en lo que a inmuebles publicados se refiere. En líneas generales, el valor medio de una propiedad en Mendoza ronda entre U$D 74.000 y U$S78.000. En tanto, las casas de lujo en los barrios privados de Chacras de Coria hoy rondan los U$S 200.000.

Las tres propiedades más caras publicadas se encuentran en Ciudad. Se trata de una casa en venta a U$S 1.550.000 que, traducido a pesos son más de $2.208 millones. En tanto, el departamento más costoso que se puede conseguir en los avisos de Mendoza para comprar ya que este cuesta U$S 1.200.000. En lo que a locales comerciales respecta, el más caro cuesta U$S 4.000.000 lo que en la actualidad son casi 6.000 millones de pesos.

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