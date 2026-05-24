El titular de las Confederaciones Rurales respaldó la baja de retenciones

El presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) , Carlos Castagnani, respaldó la decisión del Gobierno nacional de avanzar con una reducción de las retenciones al agro . Además afirmó que la medida representa un alivio para los productores en un contexto de altos costos de producción.

El Gobierno destacó la recuperación económica y defendió la baja gradual de retenciones al campo

En declaraciones radiales, el dirigente rural sostuvo que cualquier disminución de impuestos vinculados a la actividad agropecuaria contribuye directamente a mejorar la rentabilidad del sector y a incentivar la inversión en el interior productivo del país.

“ Este es un Gobierno que está bajando las retenciones , aunque quizá no al ritmo que todos pretendemos”, expresó Castagnani al analizar las últimas medidas impulsadas por la administración de Javier Milei.

El titular de CRA consideró que las retenciones continúan siendo un impuesto perjudicial para la producción. También aseguró que las entidades rurales seguirán reclamando una reducción mayor de la carga tributaria sobre el sector.

Según explicó, los costos productivos en la Argentina siguen siendo elevados y eso afecta la competitividad del agro. En ese contexto, remarcó que avanzar con rebajas impositivas permite mejorar las condiciones económicas para los productores y generar mayor actividad en las economías regionales.

Además, recordó que el propio presidente Milei cuestionó en distintas oportunidades la continuidad de las retenciones y las calificó como un tributo distorsivo para la economía.

CRA destacó el diálogo con el Gobierno nacional

Castagnani también valoró el vínculo institucional que mantienen las entidades agropecuarias con el Gobierno nacional y señaló que existe diálogo permanente tanto con la administración central como con varias provincias. En ese sentido, anticipó que Milei será “bien recibido” en el próximo evento agropecuario que se desarrollará en La Rural.

El dirigente sostuvo que el campo necesita previsibilidad y reglas claras para continuar invirtiendo. “El sector responde de manera inmediata cuando ve un panorama claro hacia adelante”, afirmó.

El agro destacó la cosecha récord de trigo

Durante la entrevista, Castagnani resaltó además que la actual campaña de trigo presenta números históricos y podría transformarse en una de las más importantes de los últimos años. El presidente de CRA explicó que la fuerte liquidación inicial del sector refleja la confianza de muchos productores cuando observan estabilidad económica y posibilidades de crecimiento.

También señaló que el agro tiene un fuerte impacto federal y genera movimiento económico en distintas provincias y localidades del país, especialmente a través de la inversión en maquinaria, tecnología y empleo vinculado a la producción rural.

El rol de las entidades rurales frente a las políticas del sector

Por último, Castagnani remarcó que la función de las entidades agropecuarias consiste en transmitir las necesidades y problemáticas de los productores ante los distintos gobiernos. En ese marco, destacó que CRA participa de reuniones con funcionarios nacionales y mantiene contacto con la Secretaría de Agricultura para acercar propuestas y plantear inquietudes del sector.

“No siempre logramos todo lo que pedimos, pero mientras exista diálogo siempre hay una posibilidad de llegar a consensos”, concluyó el dirigente rural.