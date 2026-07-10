Ajuste: las transferencias discrecionales a las provincias cayeron más del 60% en el primer semestre

El envío de transferencias no automáticas del Gobierno hacia las provincias y la Ciudad de Buenos Aires (CABA) sufrió un recorte superior al 60% durante el primer semestre de 2026, lo que lo posiciona como el peor desempeño desde, por lo menos, 2005.

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En particular, durante junio totalizaron los $48.300 millones , registrando una baja contra el mismo mes de 2025 del 87,7% .

Entre las provincias más beneficiadas estuvieron Buenos Aires , con el 27,2% ( $13.159 millones ), Corrientes , con el 10,4% ( $5.104 millones ) y Santa Fe , con el 9,5% ( $4.583 millones ), según precisó el informe de Politikon Chaco .

Las transferencias no automáticas son los fondos que gira Nación de manera discrecional hacia las 24 jurisdicciones. Estas no se distribuyen en base a una fórmula establecida por ley (como sí lo hace la coparticipación ), sino que dependen de decisiones del Ejecutivo .

En el fondo de la tabla estuvieron Río Negro ( $349 millones ), La Pampa ( $303 millones ) y La Rioja ( $161 millones ), cuyos niveles de participación fueron inferiores al 1% mensual.

De esta manera, solo tres provincias cerraron con un crecimiento relativo interanual: San Luis (101,3%), Jujuy (6,6%) y Chubut (5,8%). “Debe señalarse que las mejoras se dan contra bases comparativas especialmente bajas, ya que en ninguno de esos tres casos los fondos recibidos en junio 2026 superaron los $600 millones”, advirtieron desde la consultora.

Por lo que el resto de los veintiún distritos subnacionales tuvieron caídas con marcados extremos: Mendoza fue la única con baja inferior al 10% (-7,8%) y en la otra punta, Tucumán, Santa Cruz, La Rioja y CABA presentan bajas superiores al 90%.

El informe detalló que los giros estuvieron focalizados en tres programas. La Universalización de la Jornada Extendida fue el de mayor peso, con el 51% del total ($24.460 millones). Le siguió el Programa para el Desarrollo de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento (AFD) con el 10% ($4.985 millones) y en último lugar las Transferencias a Cajas Previsionales Provinciales con el 8% ($4.000 millones).

En conjunto, estos tres programas representaron el 69% del total mensual; el resto de las actividades explicaron en conjunto el 31% del total de julio (por $14.855 millones).

El desempeño del primer semestre

Así, el período enero-junio cerró con un giro total por $639.589 millones, representando una contracción interanual del 61,8% y ubicándose como el segundo peor primer semestre desde 2005, superando únicamente al registro de 2024.

En el semestre lideraron Buenos Aires (20,2%), CABA (14,6%), Entre Ríos (8,2%), Córdoba (6,9%), Misiones (5,8%) y Santa Fe (5,6%); La Rioja y San Luis fueron las provincias que menos recursos captaron por esta vía (apenas 0,5% del total entre los dos).

En cuanto a las actividades lideró, nuevamente, la Universalización de la Jornada Extendida (25% del total por $159.878 millones), seguido del Aporte del Tesoro Nacional-ATN (19% del total por $121.000 millones) y cerrando con las Transferencias a Cajas Previsionales Provinciales (19% del total por $119.167 millones).

El resto de las actividades por las cuales hubo transferencias explicó el 37% restante (por $239.544 millones).