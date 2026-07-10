Créditos hipotecarios para construcción del Banco Nación: cuánto hay que pedir para pagar una cuota de $600.000

El Banco Nación actualizó las condiciones de sus créditos hipotecarios UVA para construcción. Qué monto hay que solicitar para pagar una cuota cercana a $600.000.

La línea para construcción aplica una TNA del 6% y un CFT TEA del 8,73% para clientes que cobran haberes en el Banco Nación.

Los créditos hipotecarios del Banco Nación continúan disponibles para quienes buscan construir una vivienda con financiamiento en UVA. En las últimas simulaciones de la entidad se registró un cambio en las condiciones financieras de la línea para construcción: la Tasa Nominal Anual (TNA) aumentó al 6%, mientras que el Costo Financiero Total Efectivo Anual (CFT TEA) pasó al 8,73% para quienes cobran sus haberes en el banco y adhieren a la opción de tope por CVS.

Con estas condiciones, el valor de la cuota inicial depende del monto solicitado, el plazo y la cotización de la UVA. A continuación, un cálculo estimado para quienes buscan una cuota cercana a los $600.000 mensuales.

Una cuota inicial de $600.000 equivale a un crédito estimado de $83,8 millones a 20 años, según el cálculo realizado con las condiciones vigentes. ¿Qué crédito hay que pedir para pagar una cuota de $600.000? Tomando como referencia las condiciones actuales del simulador del Banco Nación para la línea destinada a construcción de vivienda única, una cuota inicial de $600.000 equivale a un préstamo estimado de $83.769.000, con un plazo de 20 años, una TNA del 6% y una cotización de la UVA de $2.026,66.

Con esos parámetros, la cuota representa 296,05 UVAs y el crédito equivale a unas 41.323 UVAs. Para acceder a un préstamo de estas características, el valor de la vivienda debería rondar los $113 millones, ya que el Banco Nación financia hasta alrededor del 74% del valor del inmueble en esta modalidad.

Las nuevas condiciones muestran un incremento respecto de las primeras líneas lanzadas por la entidad. En la modalidad para construcción de vivienda única, las tasas vigentes son: