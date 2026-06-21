¿Aumenta la construcción viviendas?: cuántas casas quiere entregar el Gobierno antes de fin de año

La segunda gestión de Alfredo Cornejo se encamina a concretar para el primer semestre del 2026 la entrega de 730 de casas en distintos puntos de Mendoza. Si se suman los programas de mejoramiento habitacional, la cifra asciende a 853 soluciones habitacionales , según la planificación elaborada por el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) .

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Sin embargo, desde el Gobierno provincial sostienen que la política habitacional continúa siendo una de las principales áreas de inversión pública y destacan la existencia de más de 2.300 soluciones actualmente en ejecución , además de nuevos programas de financiamiento y cambios legislativos orientados a ampliar el acceso a la vivienda.

La semana pasada, Cornejo encabezó la entrega de 71 viviendas distribuidas entre Guaymallén, Tupungato y San Carlos . Durante esos actos, el mandatario provincial ratificó la continuidad de la inversión estatal en materia habitacional.

“No vamos a dejar de poner recursos en programas como estos hasta que aparezca el crédito hipotecario masivo”, afirmó.

Además, destacó el ritmo de ejecución de los programas habitacionales que impulsa la Provincia. “Todas las semanas estamos en entregas de viviendas en distintos departamentos”, señaló el mandatario.

Alfredo Cornejo-entrega de viviendas-Guaymallén El gobernador Alfredo Cornejo junto a la subsecretaria de Infraestructura y Desarrollo Terrritorial, Marité Baduí y el titular del IPV, Gustavo Cantero. Prensa Gobierno

La comparación con 2025

La planificación habitacional del IPV muestra diferencias entre los objetivos fijados para 2025 y los previstos para este año. Durante el año pasado, el organismo proyectó la entrega de 2.431 soluciones habitacionales. De ese total, 1.906 correspondían a viviendas y 525 a mejoramientos.

Dentro de las viviendas previstas se incluían 690 unidades en conjuntos habitacionales, 946 soluciones con provisión de terreno, urbanización e infraestructura, 131 viviendas con urbanización e infraestructura, 85 viviendas individuales dispersas, 22 viviendas en conjuntos habitacionales con provisión de terreno y 31 terminaciones.

Para los primeros seis mees del año, el IPV prevé la entrega de 853 soluciones habitacionales, de las cuales 730 corresponden a viviendas y 123 a programas de mejoramiento.

IPV 2026 - 1 Datos aportados por el IPV sobre entregas de viviendas y de mejoras habitacionales en lo que va del 2026.

Las viviendas proyectadas para este año se distribuyen entre 299 unidades en conjuntos habitacionales, 214 viviendas con provisión de terreno y urbanización, 155 viviendas con urbanización e infraestructura, 35 viviendas individuales dispersas y 27 terminaciones.

Aunque las cifras son inferiores a las previstas para el año pasado, desde el organismo explican que la actividad habitacional no se limita a las entregas previstas para el año calendario, ya que existe una importante cantidad de obras que continúan en ejecución y que formarán parte de futuras adjudicaciones.

Más de 2.300 soluciones habitacionales en marcha

Uno de los principales indicadores que exhibe actualmente el IPV es el volumen de proyectos que se encuentran en ejecución. Según la información oficial, actualmente existen 2.367 soluciones habitacionales distribuidas en 334 proyectos en marcha.

La mayor parte corresponde a viviendas, con un total de 1.857 soluciones habitacionales.

Dentro de ese universo se contabilizan 985 viviendas nuevas en conjuntos habitacionales, 576 viviendas en conjuntos con provisión de terreno, urbanización e infraestructura, 266 viviendas individuales dispersas y otras 30 viviendas en conjuntos habitacionales con urbanización e infraestructura.

A esas obras se suman 282 lotes con servicios e infraestructura y 228 mejoramientos habitacionales. Para el Gobierno provincial, este conjunto de proyectos constituye la base de las futuras entregas previstas para lo que resta de 2026 y parte de 2027.

Ejecución - 1 Datos aportados por el IPV sobre las obras en ejecución para el 2026.

La apuesta por nuevos esquemas de financiamiento

Junto con los programas tradicionales del IPV, el Ejecutivo provincial puso en marcha nuevas herramientas orientadas a ampliar la oferta habitacional. Entre ellas se encuentra el Programa de Inversión Pública para el Desarrollo de Viviendas, financiado con recursos del Fondo del Resarcimiento.

La iniciativa prevé una inversión inicial de 10 millones de dólares y la construcción de entre 275 y 325 viviendas destinadas principalmente a sectores medios.

El presidente del IPV, Gustavo Cantero, explicó que la línea apunta a familias con ingresos superiores a los dos millones de pesos mensuales y funcionará bajo un esquema de financiamiento compartido entre el Estado, desarrolladores privados y beneficiarios. “Son aproximadamente unas 300 viviendas más”, sostuvo el funcionario.

El programa contempla que la Provincia aporte hasta el 40% del valor de cada vivienda, mientras que el resto será cubierto mediante inversión privada y aportes de los adjudicatarios.

IPV entrega de viviendas de San Carlos

La subsecretaria de Infraestructura y Desarrollo Territorial, Marité Baduí, definió el mecanismo como una herramienta destinada a fomentar la participación privada en el desarrollo habitacional.

“Estas instancias las definimos como iniciativas públicas para la inversión privada”, explicó. Según la funcionaria, el déficit habitacional existente requiere mecanismos complementarios a los programas tradicionales de vivienda social.

En la misma línea, señaló: “El déficit habitacional es grande y no lo puede abarcar el Estado”.

Desde el área de Infraestructura detallaron además que los proyectos contarán con esquemas de devolución a largo plazo y financiamiento institucional ajustado por UVA, sin interés adicional, con plazos que pueden extenderse entre 10 y 20 años.

El desafío del déficit habitacional

Más allá de las viviendas entregadas y los proyectos en marcha, desde el IPV reconocen que Mendoza mantiene una importante demanda habitacional. Cantero explicó que actualmente existe una necesidad superior a las 100.000 soluciones habitacionales entre déficit cuantitativo y cualitativo.

Según precisó, entre 45.000 y 50.000 viviendas serían necesarias para reducir la falta de unidades habitacionales en la provincia. El funcionario sostuvo que la solución no puede depender exclusivamente de la intervención estatal y planteó la necesidad de que el crédito hipotecario vuelva a ocupar un lugar relevante dentro del mercado.

“El Gobierno lo dice: la solución no es solamente que el Estado dé casas, sino que la economía mejore de forma que aparezca un crédito hipotecario”, afirmó.

El proyecto para recuperar viviendas adjudicadas

La estrategia habitacional del Gobierno provincial también incluye una iniciativa legislativa destinada a agilizar la recuperación de viviendas adjudicadas por el IPV que presentan situaciones de incumplimiento. El proyecto ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados y cuenta con despacho favorable en el Senado.

La propuesta busca incorporar mecanismos más ágiles para recuperar inmuebles que ya fueron desadjudicados administrativamente por mora reiterada o por ocupación irregular.

Gustavo Cantero-Alejandro Molero.jpeg

Desde el organismo explican que actualmente los procedimientos pueden extenderse durante más de un año debido a las distintas instancias administrativas y judiciales existentes.

"Se hacen muchos expedientes anualmente, en 2025 fueron cerca de 500, de los cuales 18 fueron judicializados. Después cuando intimas a la gente, hacen un plan de pagos y después se vuelve a atrasar y tenemos que empezar el proceso de nuevo. Ahora con esto creemos que va a cambiar, porque apuntamos a un cambio cultural", subrayó Cantero.

La iniciativa propone modificaciones en la legislación vigente para permitir que los procesos puedan tramitarse mediante mecanismos más rápidos dentro de la Justicia de Paz Letrada.

Según explican desde el IPV, el objetivo es acelerar la recuperación de inmuebles para que puedan volver a incorporarse al sistema habitacional y ser reasignados a nuevas familias que se encuentran a la espera de una solución habitacional.