Encuesta: seis de cada diez piden "cambio completo de rumbo" pero no hay oposición firme a La Libertad Avanza

Una encuesta nacional reveló que seis de cada diez argentinos consideran que el país necesita un "cambio completo de rumbo" , sin embargo no hay una oposición que se consolide como alternativa ante La Libertad Avanza.

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Esa es una de las principales conclusiones de un estudio nacional elaborado por RZ Consultora , dirigida por el consultor mendocino Ruben Zavi, que muestra un escenario de fuerte demanda de transformaciones, pero sin un liderazgo opositor capaz de capitalizar ese descontento.

La encuesta revela que el 61,42% de los consultados cree que en 2027 el país debería cambiar completamente de rumbo. En contraste, el 17,21% sostiene que habría que profundizar el camino actual, mientras que el 20,48% prefiere mantener parte de las políticas vigentes, aunque con modificaciones en la gestión o en el estilo de conducción.

Sin embargo, cuando se consulta de qué espacio político debería surgir el próximo presidente , aparece una aparente contradicción. La Libertad Avanza y el oficialismo nacional encabezan las preferencias con el 32,64% , seguidos por el kirchnerismo (19,29%) , una opción nueva o independiente (13,65%) , el peronismo no kirchnerista (13,06%) , el PRO y sectores cercanos a Mauricio Macri (11,87%) y otros partidos tradicionales ( 9,5% ).

Según el análisis de la consultora, esto demuestra que el reclamo de cambios no implica necesariamente un rechazo al oficialismo , sino que parte del electorado considera que las modificaciones podrían provenir incluso desde el mismo espacio gobernante, aunque con otra conducción o con una agenda diferente.

El empleo desplazó a la inflación como principal preocupación

Otro de los datos centrales del relevamiento es el cambio en las prioridades económicas de la sociedad. Mientras durante los últimos años la inflación ocupó el centro de las preocupaciones, ahora el 58,46% considera que el principal desafío del próximo gobierno será generar empleo y mejorar los salarios.

Encuesta de RZ Consultora Gentileza

Muy por detrás aparecen la estabilidad económica y la reducción de la inflación (20,77%), seguidas por educación, salud y servicios públicos (10,09%), la reducción de la pobreza (7,72%) y la seguridad (2,97%).

Para la consultora, el dato refleja que la estabilización macroeconómica ya no alcanza por sí sola y que una parte importante de la sociedad espera que esa mejora se traduzca en ingresos y recuperación del poder adquisitivo.

Voto por modelo, antes que candidatos

A pesar de que faltan más de un año para la elección presidencial, el 62,61% afirma tener completamente decidido su voto.

No obstante, el estudio identifica un 37,39% de electores potencialmente móviles, integrado por quienes todavía comparan opciones, podrían modificar su preferencia, no encuentran una alternativa que los convenza o aún no piensan en la elección.

El relevamiento también indica que la discusión política continúa organizada principalmente alrededor de proyectos de país antes que de figuras individuales.

El 58,46% asegura que votará principalmente por un modelo político y económico, mientras que apenas el 15,13% lo hará priorizando a un candidato. En tanto, el 14,54% afirma que utilizará su voto para expresar descontento y solo el 5,64% dice que elegirá una opción para impedir el triunfo de otra fuerza política.

Sin una oposición que monopolice el descontento

En su conclusión, RZ Consultora sostiene que la sociedad demanda cambios profundos, pero que ese reclamo todavía no encontró una expresión partidaria única.

Mientras el oficialismo mantiene la centralidad política, especialmente entre los sectores medios y altos, en los niveles socioeconómicos más bajos el escenario aparece mucho más fragmentado, sin una fuerza opositora que logre concentrar el malestar.

La encuesta completa de RZ Consultora