Ley de Tierras: los gobernadores aliados que fueron clave para la caída del capítulo sobre extranjerización

El oficialismo postergó hasta último momento la definición sobre la modificación de la Ley de Tierras , a la espera de algún guiño de parte de los gobernadores aliados, que finalmente este miércoles mostraron sus cartas y llamaron a votar en contra.

Ley de Tierras: una encuesta reveló que más de la mitad de los mendocinos rechaza el proyecto

Sin chances de reunir el número necesario para avanzar con el capítulo de la extranjerización de la tierra, La Libertad Avanza decidió quitarlo del proyecto de propiedad privada, para salvar la sesión prevista para este jueves.

Al contrario de lo que esperaba el Gobierno, los mandatarios provinciales comenzaron a expresarse masivamente en contra de la iniciativa, que despertó polémica y rechazo en distintos sectores de la sociedad.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, horas antes de la reunión en el Senado que definió la caída del capítulo, el mandatario de Misiones, Hugo Passalacqua , manifestó públicamente su rechazo con un video difundido en sus redes sociales.

"Lo que amamos no se vende . Misiones siempre va a defender su territorio y el derecho de las provincias a proteger sus recursos estratégicos”, aseguró.

Además, aclaró la posición de sus senadores: “No acompañaremos ninguna iniciativa que facilite la extranjerización de nuestras tierras. Defender la tierra es defender a los misioneros y a las generaciones que vienen”.

LO QUE AMAMOS NO SE VENDE



Misiones siempre va a defender su territorio y el derecho de las provincias a proteger sus recursos estratégicos.



Nuestra posición es clara: no acompañaremos ninguna iniciativa que facilite la extranjerización de nuestras tierras. Defender la tierra es… pic.twitter.com/SGVhEJoEGF — Hugo Passalacqua (@passalacquaok) August 5, 2026

Quien también manifestó su postura en contra fue el tucumano Osvaldo Jaldo, que anticipó que sus senadoras Sandra Mendoza y Beatriz Ávila no acompañarían el proyecto oficial.

“Yo no puedo opinar por ellas, pero lo que yo sé hasta acá, que estaban decididas a no acompañar ese proyecto de extranjerización de las tierras argentinas, porque yo lo que creo que la gente puede venir a invertir, lo que no se puede venir a apropiar de nuestras tierras”, señaló Jaldo.

El mandatario de Tucumán también indicó que: “Ustedes no se olviden que en la historia muchos hombres y mujeres han peleado mucho. Primero, para liberarnos de los ingleses, liberarnos de los españoles. Hemos tenido criollos y criollas que han perdido la vida para darnos una patria, para darnos esta tierra. ¿Y ustedes se imaginan que por ley nosotros la entreguemos? La verdad que no nos cabe en la cabeza esta decisión”.

Figueroa en Neuquén: "Queremos que las tierras sean para los argentinos"

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, también grabó un video para sus redes sociales en el cual planteó que su espacio político no iba a acompañar iniciativas que avancen en el ámbito nacional con la extranjerización de la tierra.

“Así como enviamos a la Legislatura un proyecto de ley para que las tierras de nuestra provincia sean para argentinos, desde Varvarco queremos ratificar una decisión que tomamos en Neuquén. No estamos de acuerdo con la extranjerización de la tierra y no vamos a acompañar iniciativas que avancen en ese sentido en el ámbito nacional”, dijo el mandatario neuquino.

“Con la misma firmeza digo que, de ninguna manera, vamos a acompañar la extranjerización de nuestras tierras. Nosotros queremos que las tierras sean para los argentinos y el nivel de desarrollo tiene que estar atado a la producción”, explicó Figueroa.