Senado: por falta de votos, La Libertad Avanza retiró la reforma de la Ley de Tierras

Se trata del capítulo III de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, normativa que tratará mañana el Senado.

Patricia Bullrich tomó la decisión de retirar el capítulo de la ley de Tierras del proyecto oficial.

La Libertad Avanza optó por retirar la reforma de la Ley de Tierras del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, en el cual se elevaba del 15% al 25% el tope de venta de tierras a extranjeros. Se trata de un nuevo cambio en la iniciativa, que el Senado tiene previsto tratar mañana en el Senado nacional.

Según consignó Parlamentario, esto ocurrió luego de una reunión entre la presidenta del bloque oficialista, Patricia Bullrich, y aliados. La lista incluyó al presidente provisional de la Cámara alta Bartolomé Abdala; el titular de bancada radical, Eduardo Vischi; el cordobés Luis Juez; la salteña Flavia Royón, entre otros.

En el encuentro de urgencia, se resolvió eliminar en forma integral el capítulo III de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, el cual modifica a la Ley 26.737 (Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales).

Todo indica que, además, Bullrich y los dialoguistas, denominado "grupo de los 44", acordaron ir al recinto con el resto de la iniciativa.

En este contexto, la venta de tierras se discutiría por separado y habilitaría a las provincias a definir el marco normativo.