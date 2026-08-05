Ley de Tierras: cómo votarán los senadores mendocinos y cuál es la realidad de la provincia

El proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada modifica a la actual Ley de Tierras que llegará este jueves al Senado con un escenario abierto y una votación que se anticipa reñida. Mientras los senadores mendocinos ya comienzan a mostrar sus posiciones, Mendoza se encuentra entre las provincias con mayor porcentaje de tierras rurales en manos extranjeras.

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El oficialismo nacional llega al recinto con expectativas de aprobar la iniciativa en general, aunque reconoce que la discusión artículo por artículo será la instancia más compleja . El poroteo previo muestra números muy ajustados e, incluso, no se descarta un empate en algunas votaciones particulares.

De ocurrir esa situación, la definición recaería en el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala , debido a que la vicepresidenta Victoria Villarruel reemplazará al presidente Javier Milei al frente del Poder Ejecutivo.

En el caso de Mendoza , los senadores radicales Rodolfo Suarez y Mariana Juri acompañarían el proyecto impulsado por el Ejecutivo nacional. En cambio, la senadora de Unión por la Patria, Anabel Fernández Sagasti, ya adelantó su rechazo a la iniciativa .

La participación de la legisladora mendocina estuvo en duda durante los últimos días. Fernández Sagasti, que cursa la semana 32 de embarazo, informó a la Presidencia del Senado que tenía contraindicado viajar a Buenos Aires y solicitó poder emitir su voto de manera remota.

Tras el pedido, Villarruel firmó una resolución para habilitar su participación virtual, aunque la autorización quedó "ad referéndum" del cuerpo, por lo que será el pleno del Senado el que deberá convalidarla al inicio de la sesión.

La decisión de la vicepresidenta generó cuestionamientos dentro del propio oficialismo. La senadora de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, calificó la medida como "un mamarracho jurídico" y sostuvo que el reglamento del Senado no contempla la posibilidad de votar de manera remota en este tipo de sesiones.

"Lo que hizo la vicepresidenta con la legisladora Fernández Sagasti es un mamarracho jurídico", afirmó Bullrich durante una entrevista con el programa WiFi, de A24. La legisladora consideró además que la resolución "sienta un precedente" y aseguró que "una legisladora no puede votar de una manera que el reglamento dice que no existe".

La senadora oficialista también cuestionó que Villarruel haya habilitado ese mecanismo de participación al sostener que "atentó contra el reglamento del Senado" y que no le corresponde modificar las reglas de funcionamiento de la Cámara. "Que alguien se atribuya poderes monárquicos es un mamarracho jurídico y político", concluyó.

Las tierras extranjeras en Mendoza

Según datos del Observatorio de Tierras Fiscales del Conicet, el 9,06% de la superficie rural mendocina pertenece a propietarios extranjeros, lo que equivale a más de 1,34 millones de hectáreas. Con ese porcentaje, la provincia ocupa el cuarto lugar a nivel nacional, detrás de Salta (11,31%), Misiones (11,29%) y San Juan (10,36%).

Aunque el promedio provincial se encuentra por debajo del límite vigente del 15%, el escenario cambia cuando se observan algunos departamentos en particular.

El caso más significativo es Malargüe, donde el 14,74% de la superficie rural está en manos extranjeras, equivalente a unas 608.740 hectáreas. El departamento concentra recursos naturales estratégicos, áreas glaciares y proyectos vinculados con la actividad minera.

Entre los principales propietarios figura el Grupo Walbrook, un holding con capitales malayos y origen británico que controla el 97% de las acciones del complejo Las Leñas y posee alrededor de 500.000 hectáreas en el sur provincial, incluyendo sectores de Los Molles, Valle Hermoso y la zona de la Laguna de la Niña Encantada.

Mapas de tierras aportados por el Observatorio de Tierras Fiscales del Conicet.

Después de Malargüe aparecen San Martín, con el 13,84% de sus tierras rurales en manos extranjeras; La Paz, con el 12,58%; Las Heras, con el 12,44%; General Alvear, con el 11,82%; y Lavalle, con el 9,72%. Más atrás se ubican San Carlos, con el 7,13%, y Maipú, con el 6,5%, departamentos donde predominan actividades vinculadas a la vitivinicultura y el turismo.

Los datos corresponden al Observatorio de Tierras Fiscales del Conicet y la Universidad de Buenos Aires, que desde fines de 2025 viene actualizando de manera periódica el mapa de la propiedad extranjera sobre tierras rurales en el país.

Los cambios que incorporó el proyecto

El proyecto sufrió sucesivas modificaciones durante las negociaciones con los bloques dialoguistas y llegó a su versión número 16 antes de ser debatido en el recinto.

Uno de los cambios más relevantes está vinculado con la Ley de Tierras Rurales. Finalmente, el oficialismo desistió de eliminar todos los límites para la adquisición de tierras por parte de extranjeros y aceptó fijar un nuevo tope del 25% de la superficie rural de cada provincia, en lugar del 15% establecido por la legislación vigente desde 2011.

El dictamen también establece que los Estados extranjeros no podrán adquirir tierras rurales en el país y dispone que las personas jurídicas o asociaciones con participación estatal extranjera (sociedades mixtas) sólo podrán hacerlo con autorización tanto de la provincia donde se ubique el inmueble como del Poder Ejecutivo Nacional.

La Senadora Patricia Bullrich, acompañada por los Senadores Nadia Márquez y Agustín Coto, brindaron una Conferencia de Prensa en el Senado de Nacion, con el objetivo de explicar puntualmente el proyecto de Ley de Tierras. MARIANO SANCHEZ/NA

Además, todas las adquisiciones deberán quedar registradas en un asiento especial de los registros inmobiliarios provinciales.

Otro de los puntos incorporados durante la negociación es que la norma deberá interpretarse de conformidad con la Ley General del Ambiente y con el artículo 124 de la Constitución Nacional, que reconoce el dominio originario de los recursos naturales a las provincias.

También se mantienen las restricciones para la compra de inmuebles ubicados en zonas de seguridad de frontera, las que seguirán requiriendo autorizaciones específicas tanto de la Nación como de las provincias.

En paralelo, durante las negociaciones quedó fuera del texto el capítulo referido a desalojos en barrios populares, luego de que distintos bloques consideraran que la redacción generaba confusiones y propusieran tratar esa cuestión en una iniciativa independiente.

El respaldo de la UCR

Dentro del bloque radical, integrado por diez senadores, la postura no será unánime. Hasta este miércoles, los únicos votos negativos confirmados eran los de Maximiliano Abad, por Buenos Aires, y Flavio Fama, por Catamarca. El resto de la bancada tenía previsto reunirse durante la noche para terminar de definir una posición común.

Desde la UCR señalaron que parte de las modificaciones introducidas al proyecto fueron impulsadas por ese espacio político. Entre ellas mencionan la decisión de mantener un límite para la compra de tierras por parte de extranjeros, la prohibición para que los Estados extranjeros puedan adquirir tierras rurales y la incorporación de referencias expresas a la Ley General del Ambiente y a la jurisdicción provincial sobre los recursos naturales.

Los senadores por Mendoza de la UCR, Rodolfo Suárez y Mariana Juri Foto: Prensa Senado

La defensa de Bullrich

La presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, encabezó durante los últimos días las negociaciones con los bloques dialoguistas y este martes defendió públicamente el proyecto.

Durante una conferencia de prensa sostuvo que la propiedad de tierras por parte de ciudadanos extranjeros no implica una pérdida de soberanía y diferenció ese concepto de la presencia de Estados extranjeros como propietarios.

Como ejemplo mencionó a Mendoza al señalar que la presencia de la bodega Chandon no convierte a la provincia en territorio francés. En la misma línea, afirmó que la inversión extranjera en campos, industrias o empresas no modifica la soberanía nacional.

Bullrich también remarcó que el acceso y la administración de los recursos hídricos continúan bajo jurisdicción provincial y destacó que el proyecto mantiene la prohibición para que Estados extranjeros compren tierras rurales.

Además, explicó que el nuevo límite del 25% fue incorporado tras los planteos realizados por la UCR, el PRO y otros bloques provinciales, y expresó su intención de que el texto no vuelva a sufrir modificaciones durante el tratamiento en el Senado.