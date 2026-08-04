"¿Me van a dejar sin votar por estar embarazada?": el fuerte planteo de Anabel Fernández Sagasti a Villarruel

La senadora nacional de Unión por la Patria, Anabel Fernández Sagasti, pidió que se le permita participar de forma remota en la sesión del Senado convocada para este 6 de agosto, en la que se debatirá l a reforma de la Ley de Tierras . La legisladora fundamentó la solicitud en una indicación médica que le impide viajar desde Mendoza a Buenos Aires debido a que cursa la semana 32 de embarazo .

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El pedido fue presentado mediante una nota dirigida a la vicepresidenta de la Nación y titular de la Cámara de Senadores, Victoria Villarruel , y acompañado por un video difundido en sus redes sociales, en el que explicó los motivos de la solicitud y reclamó que se habiliten los medios tecnológicos necesarios para intervenir en el debate y emitir su voto de manera remota.

"Hago este video para contarles que le he presentado a la vicepresidenta de la Nación una nota en donde le pido que disponga de los medios virtuales necesarios para que pueda participar de la próxima sesión en donde se trata la ley de tierras", expresó la senadora.

Fernández Sagasti sostuvo que la imposibilidad de viajar responde exclusivamente a una indicación médica vinculada a su embarazo.

¿Me van a dejar sin votar por estar embarazada? El @SenadoArgentina fue concebido para garantizar la igualdad entre las provincias. La distancia no puede convertirse en un obstáculo para ejercer la representación política cuando existen herramientas tecnológicas para resolverlo.… pic.twitter.com/Z65GWBFnn3

"Como algunos saben estoy cursando 32 semanas de mi embarazo y mi médico me prohibió viajar largas distancias, ya sea por tierra o por aire. Pero si yo fuera una senadora de Ciudad Autónoma de Buenos Aires o de la provincia de Buenos Aires, esto no me afectaría, podría estar presente en el recinto. Pero viajar más de mil kilómetros podría afectar mi salud y la de mi bebé", señaló.

En ese marco, afirmó que la restricción para trasladarse no limita su capacidad para desempeñar sus funciones legislativas.

"No estoy incapacitada para leer expedientes, para debatir ni para votar, simplemente no puedo viajar largas distancias. Y existiendo medios virtuales que ya han sido probados y autorizados incluso por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no veo por qué se me pueda negar este pedido", argumentó.

La legisladora también aclaró que el planteo no está relacionado con una eventual licencia por maternidad.

"Este pedido que hago no tiene nada que ver con la licencia por maternidad que me corresponde y que la tomaré en su debido tiempo. Simplemente es el derecho de una senadora y de una provincia a estar representada en el momento en que se quieren entregar las tierras a los extranjeros. Y es mi derecho, mi deber y mi obligación como argentina y mujer del interior defender a los ciudadanos que me votaron", manifestó.

La sesión del 6 de agosto

La solicitud de Fernández Sagasti se produce en la antesala de una sesión que genera expectativa política por el tratamiento de la reforma de la Ley de Tierras promovida por el Gobierno nacional.

La iniciativa busca modificar el régimen vigente para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros. Tras negociaciones con bloques aliados, el oficialismo introdujo cambios al proyecto original y propuso elevar del 15% al 25% el límite de tierras rurales que podrán quedar en manos de capitales extranjeros, dejando de lado la idea inicial de eliminar completamente ese tope.

Además, el nuevo texto mantiene restricciones para la compra de tierras por parte de Estados extranjeros y de empresas controladas por ellos, al tiempo que contempla que las provincias conserven la potestad de aceptar o rechazar solicitudes de adquisición y puedan fijar sus propios límites porcentuales.

La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, tiene previsto presentar oficialmente las modificaciones al proyecto con el objetivo de sumar apoyos para su aprobación.

Un debate con final abierto

La sesión del jueves retomará el cuarto intermedio dispuesto el pasado 16 de julio, cuando el oficialismo interrumpió el tratamiento del orden del día por no contar con los votos necesarios para avanzar con distintos proyectos, entre ellos la reforma de la Ley de Tierras.

Será el quinto intento del Gobierno por aprobar los cambios a esa normativa, junto con modificaciones a las leyes de Expropiaciones y de Manejo del Fuego. El escenario continúa siendo ajustado. El oficialismo parte de una base de 21 senadores propios, a los que buscará sumar el respaldo del PRO y de otros bloques dialoguistas para alcanzar los 37 votos necesarios.

El senador nacional de La Libertad Avanza, Bartolomé Abdala.

En esta oportunidad, la vicepresidenta Victoria Villarruel no presidirá la sesión debido a que quedará a cargo del Poder Ejecutivo durante la gira internacional del presidente Javier Milei por Ecuador y Colombia. La conducción del debate quedará en manos del presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, quien tendría la posibilidad de desempatar en caso de igualdad de votos.

Entre tanto, algunos senadores radicales permanecen a la espera de conocer el texto definitivo de la reforma antes de definir su posición, mientras que representantes de otros bloques provinciales también mantienen conversaciones sobre el alcance de los cambios incorporados al proyecto.

La reforma de la Ley de Tierras se presenta como uno de los debates centrales de la agenda legislativa de esta semana y el pedido de Fernández Sagasti para participar de manera remota se suma a la discusión previa a una sesión cuyo resultado continúa abierto.