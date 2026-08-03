3 de agosto de 2026 - 21:24

Reforma del Banco Central: Diputados inicia el debate del proyecto clave de Javier Milei

El plenario de comisiones recibirá a funcionarios el Ejecutivo este miércoles para discutir el fin de la emisión sin respaldo, la independencia de la entidad y el mandato único de preservar el valor del peso.

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Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El próximo miércoles, la Cámara de Diputados de la Nación dará inicio al tratamiento legislativo del proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA), una iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo y calificada por el presidente Javier Milei como la "más importante" de esta etapa de su gestión. El debate comenzará a las 15:00 en un plenario de las comisiones de Finanzas, liderada por Santiago Pauli, y de Presupuesto y Hacienda, encabezada por Bertie Benegas Lynch.

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El fin de la multiplicidad de objetivos

El eje central de la reforma busca establecer un mandato único para la autoridad monetaria: la preservación del valor de la moneda. Con esto, el Gobierno pretende eliminar la multiplicidad de propósitos que actualmente rigen al BCRA, bajo la premisa de que la inflación es estrictamente un fenómeno monetario derivado de un exceso de oferta.

Para consolidar el principio de "emisión cero", el proyecto introduce prohibiciones explícitas:

  • Se prohíben los adelantos transitorios al Tesoro Nacional.
  • Se impiden los préstamos a las provincias y el uso de letras intransferibles.
  • Se limita la transferencia de utilidades únicamente a las ganancias reales obtenidas por la entidad.

De esta manera, el Ejecutivo busca remover las funciones de "banca de fomento" y la orientación del crédito, argumentando que tales políticas han resultado ineficaces y lesivas para la estabilidad monetaria.

Blindaje e independencia institucional

Otro de los puntos fundamentales de la iniciativa es el fortalecimiento de la independencia del Banco Central respecto del poder político de turno. El proyecto propone endurecer los requisitos para la remoción del presidente y los directores de la entidad, exigiendo una aprobación previa de dos tercios (2/3) de los miembros presentes en ambas cámaras del Congreso para poder decretar su salida.

Según el texto de la reforma, este "blindaje" busca evitar remociones intempestivas que pretendan forzar una mayor laxitud en la política monetaria para financiar objetivos populistas. En la misma línea de separación de poderes, se propone derogar el artículo que permite al Ministro de Economía participar con voz en las sesiones del directorio, buscando una delimitación de influencias más clara entre el Tesoro y la autoridad monetaria.

Una "batalla cultural" normativa

Para el presidente Milei, este proyecto representa la consolidación normativa de lo que denomina una "batalla cultural ganada": la convicción de que imprimir moneda sin respaldo es perjudicial para la economía. Con la presencia de funcionarios del Ejecutivo en el Anexo C de la Cámara baja el miércoles, el oficialismo busca defender un esquema que prohíba el financiamiento del déficit y termine con lo que definen como la "estafa del impuesto inflacionario".

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