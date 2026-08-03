Puertos paralizados: profesionales rechazan el decreto de Milei y mantienen la protesta

Los puertos de todo el país permanecen paralizados por un lock-out de prácticos, pilotos y baqueanos tras la entrada en vigencia del decreto que desregula el servicio de practicaje.

Paro en todos los puertos del país por un decreto de Milei que desregula una actividad clave. (foto archivo)

Los puertos de todo el país continúan paralizados por un lock-out de prácticos, pilotos y baqueanos tras la entrada en vigencia del Decreto 690/2026, impulsado por el Gobierno nacional para desregular el servicio de practicaje.

La protesta, iniciada el sábado 1 de agosto, afecta desde Ushuaia hasta la Hidrovía Paraná-Paraguay, con fuerte impacto en el Río de la Plata y el río Paraná, por donde circula cerca del 80% del comercio exterior argentino.

La norma promovida por el presidente Javier Milei y el ministro Federico Sturzenegger busca eliminar barreras de ingreso al sector, reducir costos operativos, habilitar la contratación directa de servicios y permitir que determinados capitanes naveguen sin contratar prácticos.

Desde la Asociación Profesional de Capitanes y Baqueanos Fluviales de la Marina Mercante calificaron la reforma como "abusiva e inconstitucional", anunciaron una Acción de Amparo ante la Justicia Federal y una denuncia penal contra los funcionarios que firmaron el decreto, al considerar que pone en riesgo la seguridad de la navegación.

Ante la continuidad de la medida, la Prefectura Naval Argentina intimó a los profesionales a retomar sus tareas, al sostener que el practicaje constituye un servicio público esencial.