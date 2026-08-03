La mesa política de Milei vuelve a reunirse para relanzar la agenda y sumar "aliados" en el Congreso

El Gobierno nacional volverá a reunir este martes a su mesa política con el objetivo de “reactivar la agenda legislativa” tras el receso del Congreso. El encuentro servirá para definir la estrategia de las próximas semanas y avanzar con los proyectos que el oficialismo considera prioritarios.

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La reunión se realizará a las 13 en Casa Rosada y contará con la participación de los nueve integrantes del espacio de coordinación política. Uno de los principales temas será la nueva versión del proyecto de Ley de Propiedad Privada , que volverá a debatirse el jueves en el Senado.

Las intenciones de la gestión es modificar ciertos puntos -por ejemplo, el tope de compra-, con el fin de buscar votos aliados. Tras la reunión, la senadora Patricia Bullrich dará una conferencia de prensa en la Cámara Alta, quien comunicará estos cambios en la iniciativa que lleva 16 borradores del texto.

Según supo Noticias Argentinas, a raíz de la falta de apoyos, en particular de los gobernadores, evalúa elevar el límite del 15% al 25% para la venta de tierras contemplada en uno de los apartados que más polémica generan del articulado.

“Estamos en plena negociación” , sostuvo un alfil legislativo, luego de que la senadora ganara la pulseada con el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien resistió todo lo que pudo las modificaciones en la redacción que elaboró.

Proyectos y reelección: cuál es el objetivo

Con la agenda centrada en el Congreso, el Poder Ejecutivo deberá delimitar las fechas de otros proyectos que buscará tratar este mes y que contempla las reforma de la carta orgánica del Banco Central, calificado por los libertarios como el proyecto del semestre, y la política, otra clave para impulsar la reelección de Javier Milei.

Asimismo, figuran también Inocencia Fiscal II, Zonas Frías y el paquete económico que complementará los cambios en el BCRA. Para eso, Martín Menem convocó a los jefes de bloque aliados a una reunión este martes, a las 15, para diseñar un cronograma de trabajo conjunto.

Por su parte, en Casa Rosada sostienen que deben debatir internamente la política que se darán para equilibrar la actividad legislativa con los planes electorales diseñados para garantizar otros cuatro años de gestión del libertario.

Incluso, hay quienes integran el reducido círculo que consideran que haber anticipado la campaña complicará la tarea. “Todos los que dicen que el objetivo es la reelección no la ven. El objetivo es transformar la Argentina”, sostuvo una importante fuente con acceso al despacho presidencial.