Javier Milei relativizó el nivel de morosidad y dijo: "No somos Suiza, pero estamos mucho mejor"

El presidente Javier Milei se refirió este lunes a la alta morosidad de la población en Argentina y relativizó la problemática. Se estima que en la actualidad existen 20,9 millones de personas con algún tipo de línea de crédito vigente, a partir de la estadística oficial del Banco Central.

Javier Milei: "Soy el primer político en la historia argentina que cumplió todo lo que dijo"

" No somos Suiza, pero estamos mucho mejor . Si hoy hay gente que no llega a fin de mes, ok, pero es mucho menos que lo que había cuando iniciamos y había un país al borde del colapso", dijo el mandatario en diálogo con radio Mitre.

"Es una transacción entre privados , lo tienen que arreglar entre privados", afirmó.

“¿Qué hacemos nosotros para ayudar a esto? Cuando se baja la tasa de interés, ya sea o porque bajó el riesgo país, o porque mejoró su calificación crediticia, baja la inflación, todos esos elementos reducen la tasa de interés", amplió en su relato.

Además, aseguró que los logros de su gestión económica radican, por ejemplo, en que "los salarios, en dólares, son más altos desde 2017".

"Los (salarios) del sector público están por debajo desde cuando nosotros llegamos, los del privado formal un poco más arriba, y los del sector informal, muy arriba, en un sector donde están casi el 50% de los trabajadores", sumó el jefe de Estado.

"Así como se destruyen empresas, se crean empresas. El tema es si la cantidad de empleo sube o baja. El nivel de desempleo está prácticamente constante, en un contexto donde además aumentó la oferta de empleo. Esto quiere decir que la cantidad de empleo en la economía subió", explicó Milei.

Según el último reporte del Centro de Economía y Política Argentina (CEPA), la morosidad llegó al 7,6% de la población en mayo de 2026, luego de ubicarse en 1,5% en octubre de 2024.

El Banco Nación informó que ya refinanció más de 62.000 deudas por un monto superior a $310.000 millones durante 2026.