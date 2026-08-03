3 de agosto de 2026 - 17:59

Milei redobló la pelea con Villarruel y la trató de opositora del Gobierno: "Es una intrascendente"

El presidente cargó contra la titular del Senado y aseguró que tiene "argumentos kirchneristas". También recordó polémicos encuentros que mantuvo con gente de la oposición.

Javier Milei contra Victoria Villarruel, en una rivalidad histórica.

Javier Milei contra Victoria Villarruel, en una rivalidad histórica.

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Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

La tensión entre Javier Milei y Victoria Villarruel volvió a escalar este lunes. El presidente respondió a las últimas críticas de la vicepresidente, la calificó como una "opositora" del Gobierno nacional y minimizó su peso político al asegurar que su figura es "intrascendente".

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"Con las declaraciones que hace parece replicar argumentos kirchneristas y generaron tensión en Londres", sostuvo Milei, en referencia a las publicaciones que realizó Villarruel durante la semifinal del Mundial de fútbol entre Argentina e Inglaterra.

Asimismo, sobre las críticas, Milei sostuvo que “antes de cambiar la realidad, tildaron de loco; los enamorados del statu quo tratan de loco al que quiere cambiar las cosas”.

De esta forma, respondió a los dichos de Villarruel, quien también había manifestado “genuina preocupación por su estado y por las persecuciones imaginarias que replica en Argentina y el exterior”.

En este contexto fue que Milei trató de “opositora al Gobierno” a su vicepresidenta, con quien mantiene enfrentado hace tiempo.

Polémicos encuentros de Villarruel

En tal sentido, el mandatario se mostró molesto y cuestionó a Villarruel por haberse reunido con gobernadores opositores como los kirchneristas Gildo Insfrán (Formosa) y Ricardo Quintela (La Rioja); además de su visita a la expresidente Isabel Perón en Madrid, España, ciudad en la que reside.

Sobre estos encuentros, Milei soltó: “Probablemente tenga algunas definiciones bastante raras, cosas casta como Insfrán, Quintela o, digamos, abrazarse a Isabel Perón, que es la economía del Rodrigazo, es decir, que multiplicó por seis la inflación, que multiplicó por seis los pobres y que, políticamente, era el modelo de la Triple A” y cerró afirmando: “Que me digan loco por querer cambiar la Argentina, una Argentina decadente, lo tomo como un halago”.

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