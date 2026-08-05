El canciller Quirno confirmó que Brasil ordenó retirar a un embajador argentino y rebajar la relación

Luego de la decisión de Brasil de retirar a su embajador en Argentina , el Canciller Pablo Quirno confirmó que la administración de Lula Da Silva también solicitó que el embajador argentino en Brasilia imite el gesto de su par brasileño.

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“Brasil nos comunicó ayer a la tardecita que bajaba el nivel de relaciones a encargado de negocios y que solicitó que nuestro embajador en Brasilia se retire”, declaró el funcionario en una entrevista periodística.

Pese a los insultos de Javier Milei al mandatario brasileño, Quirno dijo que la Casa Rosada pretende “mantener la relación en la manera en que la estamos manejando”.

El funcionario remarcó que “hay diferencias profundas, ideológicas y políticas entre los gobiernos, pero nunca llevamos esas diferencias al plano de un incidente diplomático. Brasil decidió hacerlo, está en todo su derecho”.

El miembro del gabinete libertario insistió con que el Gobierno no quiere entrar en conflicto : “Para pelear, se hacen falta dos. Nosotros no vamos a entrar en esa pelea. No vamos a romper relaciones. Las manifestaciones se están dando de ambos lados. Ninguno es santo en esta situación”.

Y que hubo en estos años “expresiones de ambos lados” entre Milei y Lula. No obstante, minimizó las declaraciones al entenderlas como “diferencias naturales, producto del fragor electoral”, por lo que no era necesario “llevarlo al plano de la relación” institucional.

“A principio de enero, cuando lo retiran a (Nicolás) Maduro del poder en Venezuela, Brasil estaba representando nuestros intereses. Teníamos una serie de presos políticos con riesgo de vida y, a las 72 horas, Brasil decidió retirarnos la representación en Venezuela. Ni siquiera en esa instancia, que es una decisión institucional, Argentina reaccionó diplomáticamente. Velamos por la seguridad de nuestros ciudadanos y mantuvimos la relación”, analizó.