Ruptura histórica: Brasil retira a su embajador de Argentina y reduce al mínimo la relación diplomática

En una medida que marca un punto de inflexión sin precedentes en la relación bilateral, el gobierno de Brasil decidió retirar a su embajador en Buenos Aires, Julio Bitelli , y rebajar su representación diplomática en el país al nivel de encargado de negocios.

El Gobierno de Brasil convocó al embajador argentino tras las críticas de Milei a Lula da Silva: qué pidió

"Payaso" y pedido de explicaciones: crece el enojo del gobierno de Lula con Milei

Esta determinación, de carácter contundente, implica que, mientras persista la actual situación, no habrá un diplomático de carrera al frente de la embajada brasileña. La decisión se fundamenta en las "reiteradas agresiones" del presidente argentino, Javier Milei, quien volvió a arremeter contra su par brasileño en diversas apariciones mediáticas desde el pasado domingo.

El detonante final de esta crisis fueron las últimas tres intervenciones de Milei en medios de comunicación y plataformas de streaming, donde ratificó sus calificaciones hacia Lula da Silva como "ladrón" y "presidiario" .

El mandatario argentino justificó sus dichos alegando que la anulación de las condenas del líder del PT se debió a un "error administrativo" y no a una demostración de inocencia, afirmando además: " Tengo formas horribles pero digo la verdad" . Estas declaraciones colmaron la paciencia de Brasilia, que hasta entonces había intentado mantener una postura de prudencia ante los agravios.

La tensión venía escalando desde finales de julio, cuando Milei viajó a Brasil para participar en un acto político en apoyo a la candidatura de Flavio Bolsonaro , hijo del exmandatario Jair Bolsonaro . Durante esa visita, el presidente argentino no solo insultó a Lula, sino que también atacó al juez del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, a quien calificó de "basura calva".

Para el Palacio de Itamaraty, estas acciones representaron una intromisión inaceptable en asuntos internos y una provocación que no tiene comparación en los más de 200 años de historia diplomática entre ambas naciones.

Por su parte, el presidente Lula da Silva rompió el silencio recientemente para referirse a la situación, calificando la visita de Milei como una "payasada". Lula enfatizó que su prioridad es mantener una relación de Estado a Estado por respeto al pueblo argentino, pero advirtió que no tolerará interferencias externas en los procesos electorales de su país.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, habla en una rueda de prensa donde afirmó que la reunión que tuvo con su homólogo estadounidense, Donald Trump, sirvió para dar "un paso importante" en la relación entre ambos países, este jueves, en la Embajada de Brasil en Washington (Estados Unidos). EFE/ Octavio Guzmán

En este contexto de hostilidad, el canciller brasileño, Mauro Vieira, entregó una protesta formal al embajador argentino en Brasilia, Daniel Raimondi, tras una reunión que no arrojó señales de una salida cercana al conflicto.

Hasta el momento, la decisión de Brasil de posponer sin fecha el regreso de su embajador deja la relación bilateral en su punto más bajo en décadas.

Se desconoce si el gobierno de Milei tomará una medida recíproca con su representante en Brasilia, mientras el clima de incertidumbre crece de cara a los comicios presidenciales brasileños del próximo 4 de octubre.