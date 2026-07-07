Créditos hipotecarios para construir de Banco Nación: cuánto se paga para una vivienda de $68 millones

El Banco Nación actualizó las condiciones de sus créditos hipotecarios UVA y una nueva simulación para construcción de vivienda única muestra un aumento en las tasas de interés respecto de cálculos anteriores. Para un préstamo de $50.000.000 a 20 años , el simulador informa una Tasa Nominal Anual (TNA) del 6% y una Tasa Efectiva Anual (TEA) del 8,73% .

El crédito está destinado a la construcción de una vivienda única de ocupación permanente y permite financiar hasta el 74% del valor del inmueble , que en este caso está valuado en $68.000.000 . Según el cálculo del Banco Nación, la cuota inicial queda en $459.223 mensuales para quienes cumplen con las condiciones de la línea.

De acuerdo con la simulación del crédito hipotecario UVA del Banco Nación, una persona que solicite $50.000.000 para construir una vivienda de $68.000.000 deberá afrontar una cuota inicial de $459.223 . El cálculo corresponde a un plazo de 20 años y contempla que el titular o los titulares cobren sus haberes a través del BNA y adhieran a la opción de topeo por CVS.

El préstamo tiene una proporción de apoyo del 74% , ya que el monto solicitado representa esa parte del valor de la propiedad. En términos de UVA, el valor de la vivienda se ubica en 33.552,74 UVAs , mientras que el monto inicial del crédito equivale a 24.671,13 UVAs .

Para acceder a este financiamiento, el simulador establece que los ingresos netos mínimos requeridos son de $918.446 para los titulares , mientras que si se incorporan codeudores el ingreso necesario asciende a $1.836.893 .

La actualización también se refleja en las tasas del préstamo. En esta simulación, el Banco Nación informa una TNA fija del 6%, una TEM del 0,5%, un Costo Financiero Total (CFT) TNA del 8,39% y una TEA del 8,73%.

Cómo funciona el topeo CVS y cuáles son las condiciones del crédito hipotecario UVA

La línea de créditos hipotecarios UVA del Banco Nación permite incorporar la opción de topeo por CVS para determinados casos. Este mecanismo está disponible para quienes cobran sus haberes en el banco y destinan el préstamo a una vivienda única y de ocupación permanente.

El objetivo de esta alternativa es limitar el impacto de una suba del valor de la cuota cuando el ajuste por UVA supere la evolución del Coeficiente de Variación Salarial (CVS). Para acceder a esta opción, el solicitante debe abonar una prima adicional que se incorpora al esquema del préstamo.

En cuanto a las condiciones generales, el crédito puede utilizarse para la construcción, adquisición, ampliación, refacción o terminación de una vivienda única, siempre que cumpla con los criterios establecidos por la entidad. El plazo puede extenderse hasta 30 años, aunque en esta simulación se eligieron 20 años.

El monto máximo prestable de la línea es el equivalente en pesos a 260.000 UVAs. Para construcción de vivienda, el banco establece que la asistencia financiera no puede superar los límites determinados según el valor del proyecto y la capacidad de pago del solicitante.

Los requisitos de acceso incluyen antigüedad laboral mínima y documentación respaldatoria según el tipo de trabajador. Los empleados en relación de dependencia deben presentar recibos de sueldo, mientras que los monotributistas y autónomos deben acreditar su actividad mediante constancias de inscripción, pagos y certificaciones de ingresos.

Con esta nueva simulación, el crédito del Banco Nación mantiene una alternativa para quienes buscan financiar la construcción de una vivienda, aunque el aumento de las tasas modifica el costo financiero respecto de escenarios anteriores. La cuota inicial dependerá del monto solicitado, el plazo elegido, el valor de la UVA y las condiciones particulares de cada solicitante.