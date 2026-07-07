Obras sociales para monotributistas: listado completo en julio y cómo adherirse

Los monotributistas que necesitan elegir una cobertura médica deben hacerlo entre las entidades autorizadas por la Superintendencia de Servicios de Salud . Desde la implementación del Decreto 955/2024 , existe un registro específico de agentes habilitados para brindar atención a pequeños contribuyentes.

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El listado de obras sociales para monotributistas permite conocer cuáles son las entidades disponibles para quienes se inscriben en el régimen o quieren cambiar de cobertura. Además, los contribuyentes deben cumplir una serie de pasos para saber cómo adherirse correctamente y cuándo comienza a regir la nueva afiliación.

Según la información publicada por Ignacio Online , los monotributistas que se inscriben por primera vez o desean modificar su obra social deben elegir entre los Agentes del Seguro de Salud habilitados por la Superintendencia de Servicios de Salud .

Los monotributistas deben revisar la habilitación vigente antes de elegir una cobertura o iniciar un cambio de obra social.

A partir del cambio establecido por el Decreto 955/2024 , se creó un registro específico para la cobertura médico asistencial de los pequeños contribuyentes adheridos al Régimen Simplificado . Esto significa que los monotributistas no pueden seleccionar cualquier obra social, sino únicamente aquellas entidades que aparecen en el padrón oficial vigente.

El registro busca ordenar el sistema y garantizar que las entidades que reciben afiliaciones de monotributistas estén habilitadas para brindar cobertura médica. Por este motivo, antes de iniciar un trámite de alta o cambio, es necesario verificar que la obra social elegida continúe incluida en el listado actualizado.

El padrón oficial de obras para monotributistas incluye los siguientes Agentes del Seguro de Salud:

OSSACRA : Obra Social de la Asociación Civil Prosindicato de Amas de Casa de la República Argentina.

: Obra Social de la Asociación Civil Prosindicato de Amas de Casa de la República Argentina. OSPROTURA : Obra Social Profesionales del Turf de la República Argentina.

: Obra Social Profesionales del Turf de la República Argentina. OSTCARA : Obra Social de los Trabajadores de la Carne y Afines de la República Argentina.

: Obra Social de los Trabajadores de la Carne y Afines de la República Argentina. OSAMOC : Obra Social Asociación Mutual de los Obreros Católicos Padre Federico Grote.

: Obra Social Asociación Mutual de los Obreros Católicos Padre Federico Grote. OSTAXBA : Obra Social de Conductores Titulares de Taxis de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

: Obra Social de Conductores Titulares de Taxis de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. OSPM : Obra Social Programas Médicos Sociedad Argentina de Consultoría Mutual.

: Obra Social Programas Médicos Sociedad Argentina de Consultoría Mutual. OSPYSA : Obra Social de la Prevención y la Salud.

: Obra Social de la Prevención y la Salud. OSBLYCA : Obra Social del Personal de Barracas de Lanas, Cueros y Anexos.

: Obra Social del Personal de Barracas de Lanas, Cueros y Anexos. OSOC : Obra Social de Operadores Cinematográficos.

: Obra Social de Operadores Cinematográficos. OSCAMGLYP : Obra Social de Colocadores de Azulejos, Mosaicos, Graniteros, Lustradores y Porcelaneros.

: Obra Social de Colocadores de Azulejos, Mosaicos, Graniteros, Lustradores y Porcelaneros. OSPEDICI : Obra Social del Personal de Distribuidoras Cinematográficas de la República Argentina.

: Obra Social del Personal de Distribuidoras Cinematográficas de la República Argentina. OSPIFSE : Obra Social para el Personal de la Industria Forestal de Santiago del Estero.

: Obra Social para el Personal de la Industria Forestal de Santiago del Estero. OSDEM : Obra Social de Músicos.

: Obra Social de Músicos. OSOCNA : Obra Social de Comisarios Navales.

: Obra Social de Comisarios Navales. OSTPBA : Obra Social de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires.

: Obra Social de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires. OSPREN : Obra Social del Personal de Prensa de Mar del Plata.

: Obra Social del Personal de Prensa de Mar del Plata. OSEPC : Obra Social de Empleados de Prensa de Córdoba.

: Obra Social de Empleados de Prensa de Córdoba. OSAPM : Obra Social de Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina.

: Obra Social de Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina. OSPAT : Obra Social del Personal de la Actividad del Turf.

: Obra Social del Personal de la Actividad del Turf. Obra Social de Vareadores (sin sigla informada).

(sin sigla informada). OSVVRA / ANDAR : Obra Social de Viajantes Vendedores de la República Argentina.

: Obra Social de Viajantes Vendedores de la República Argentina. OSPIV : Obra Social del Personal de la Industria del Vidrio.

: Obra Social del Personal de la Industria del Vidrio. OSTP : Obra Social de Trabajadores de Perkins Argentina S.A.I.C.

: Obra Social de Trabajadores de Perkins Argentina S.A.I.C. OSPETAX : Obra Social de Peones de Taxis de la Capital Federal.

: Obra Social de Peones de Taxis de la Capital Federal. OSVARA : Obra Social de Vendedores Ambulantes de la República Argentina.

: Obra Social de Vendedores Ambulantes de la República Argentina. OSCRAIA : Obra Social de Conductores de Remises y Autos al Instante y Afines.

: Obra Social de Conductores de Remises y Autos al Instante y Afines. OSMMEDT : Obra Social de Mandos Medios de Telecomunicaciones en la República Argentina y Mercosur.

: Obra Social de Mandos Medios de Telecomunicaciones en la República Argentina y Mercosur. OSOESTYLARA : Obra Social de Obreros y Empleados Tintoreros, Sombrereros y Lavaderos de la República Argentina.

: Obra Social de Obreros y Empleados Tintoreros, Sombrereros y Lavaderos de la República Argentina. OSFYB : Obra Social de Farmacéuticos y Bioquímicos.

: Obra Social de Farmacéuticos y Bioquímicos. SERVESALUD : Obra Social del Personal de Dirección de la Industria Cervecera y Maltera.

: Obra Social del Personal de Dirección de la Industria Cervecera y Maltera. OSIM : Obra Social del Personal de Dirección de la Industria Metalúrgica y demás Actividades Empresarias.

: Obra Social del Personal de Dirección de la Industria Metalúrgica y demás Actividades Empresarias. OSDEPYM : Obra Social de Empresarios, Profesionales y Monotributistas.

: Obra Social de Empresarios, Profesionales y Monotributistas. OSMITA : Obra Social Mutualidad Industrial Textil Argentina.

: Obra Social Mutualidad Industrial Textil Argentina. ASSPE : Obra Social Asociación de Servicios Sociales para Empresarios y Personal de Dirección de Empresas del Comercio, Servicios, Producción, Industria y Civil.

: Obra Social Asociación de Servicios Sociales para Empresarios y Personal de Dirección de Empresas del Comercio, Servicios, Producción, Industria y Civil. OSDO : Obra Social de Dirección OSDO.

: Obra Social de Dirección OSDO. OSDAAP : Obra Social de Dirección de la Actividad Aerocomercial Privada.

: Obra Social de Dirección de la Actividad Aerocomercial Privada. UNIMEDICA : Mutual Médica Concordia.

: Mutual Médica Concordia. AMPES : Asociación Mutual de Participantes de Economía Solidaria.

: Asociación Mutual de Participantes de Economía Solidaria. METCBA : MET-Córdoba S.A.

: MET-Córdoba S.A. Privamed S.A. (sin sigla informada).

(sin sigla informada). AMCI : Asociación Mutual del Control Integral.

: Asociación Mutual del Control Integral. ARPSALUD : Administración Recursos para Salud S.A.

: Administración Recursos para Salud S.A. AMSTERDAM: Amsterdam Salud S.A.

Es importante tener en cuenta que el listado puede modificarse con nuevas incorporaciones o bajas. Por eso, antes de elegir una entidad, el monotributista debe comprobar que la obra social figure habilitada en el padrón oficial vigente de la Superintendencia de Servicios de Salud.

Cómo adherirse a una obra social siendo monotributista y qué requisitos se necesitan

Para saber cómo adherirse a una obra social como monotributista, el primer paso es revisar que la entidad seleccionada forme parte del registro oficial habilitado para pequeños contribuyentes.

La afiliación requiere completar el trámite ante la entidad seleccionada y presentar la documentación solicitada para activar la cobertura.

Quienes realizan el alta del monotributo deben elegir una obra social dentro del listado disponible en ese momento. En cambio, los contribuyentes que ya cuentan con cobertura y quieren modificarla pueden realizar una opción de cambio, siempre que cumplan con las condiciones establecidas.

La afiliación no siempre queda activa automáticamente después de elegir la entidad. Una vez realizada la selección, el monotributista debe comunicarse con la obra social elegida para completar el trámite correspondiente y presentar la documentación solicitada.

En general, las entidades pueden requerir:

constancia de inscripción al monotributo;

comprobante de pago del monotributo;

DNI del titular;

documentación de los integrantes del grupo familiar, si corresponde;

formularios propios de afiliación.

Además, antes de finalizar el trámite, se recomienda consultar los detalles de la cobertura, como la cartilla de prestadores, los centros médicos disponibles, los tiempos de activación y los requisitos para incorporar familiares.

En el caso de una opción de cambio, el monotributista debe permanecer al menos 12 meses en la obra social elegida antes de solicitar una nueva modificación. La normativa establece que el cambio puede realizarse una vez cumplido ese período y que la nueva cobertura comienza desde el primer día del mes siguiente a la confirmación de la solicitud.