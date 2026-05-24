Está confirmado a cuánto abrirá el dólar el martes tras el fin de semana largo

La cotización del dólar oficial para la venta minorista abrirá el martes 26 de mayo debido al feriado largo a $1.420 en Banco Nación. A su vez, el Fondo Monetario Internacional puso el foco en algunos puntos económicos del país para lograr una desinflación equilibrada.
Precio del dólar para este martes en cada banco
El Banco Central de la República Argentina publica el cierre del precio del dólar oficial de los bancos más importantes del país.
Banco por banco: la cotización del dólar de este martes 26 de mayo
- Banco Nación: $1.420
- Banco Galicia: $1.420
- Banco BBVA: $1.415
- Banco Santander: $1.420
- Banco Ciudad: $1.410
- Banco Patagonia: $1.415
- Banco Macro: $1.420
- Banco Hipotecario: $1.415
- Banco Supervielle: $1.430
- Banco Credicoop: $1.415
- Banco Piano: $1.415
- Banco Comercio: $1.420
- ICBC: $1.415
- Brubank: $1.410
Perspectivas del mercado y contexto financiero del país
La difusión del nuevo Staff Report del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre la situación económica argentina volvió a evidenciar las diferencias existentes entre el organismo y el Gobierno respecto a las políticas monetarias y cambiarias. En el informe dado a conocer el pasado viernes, el FMI insistió con la necesidad de introducir cambios en el Banco Central, avanzar hacia un esquema de mayor flexibilidad del tipo de cambio y reducir el peso de la política monetaria como principal herramienta para contener la inflación. Frente a eso, el equipo económico argentino respondió dentro del mismo documento y defendió el esquema actualmente vigente.
- El reporte, correspondiente a la segunda revisión del programa acordado, destaca que las experiencias internacionales de estabilización económica muestran que los procesos de desinflación requieren tiempo y ajustes permanentes en los marcos institucionales y operativos.
- En ese sentido, el Fondo considera que la política monetaria argentina debería transformarse gradualmente hacia un sistema donde la tasa de interés tenga un papel más relevante y el dólar opere con mayor flexibilidad, dejando atrás el esquema apoyado en los agregados monetarios.
¿Qué pretende el FMI?
- Según el organismo internacional, “El marco monetario debería evolucionar para permitir una mayor flexibilidad cambiaria y una mayor dependencia de la tasa de interés como herramienta clave de política, donde eventualmente las metas de inflación reemplacen a los agregados monetarios como ancla nominal”.
- Para el FMI, la estrategia basada en controlar la cantidad de dinero pierde efectividad cuando la inflación baja a niveles similares a los actuales en la Argentina, motivo por el cual recomienda utilizar la tasa de interés como referencia central de la política económica.
El Gobierno argentino respondió el documento
Sin embargo, el Gobierno argentino cuestionó de manera directa esa visión en el punto 29 del informe, dentro del apartado denominado “la visión de las autoridades (del gobierno)”.
- Allí, el equipo económico sostuvo que las recomendaciones del Fondo no contemplan adecuadamente las características del contexto local y defendió la continuidad del esquema monetario implementado por la administración nacional.
El documento también hace foco en las estadísticas de inflación y plantea la necesidad de modernizar las mediciones oficiales. Para el FMI, resulta importante avanzar hacia una publicación más rápida de los índices basados en patrones de consumo actualizados y reforzar la autonomía del Instituto Nacional de Estadística y Censos. En el texto se señala: “Debería considerarse una publicación temprana de los datos de inflación basados en ponderaciones de consumo actualizadas, así como el fortalecimiento de la independencia del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec)”.
El Staff Report deja en evidencia que las discusiones entre el FMI y el Ministerio de Economía siguen abiertas, especialmente sobre cómo sostener el proceso de desinflación y fortalecer el sistema financiero. Más allá de reconocer algunos avances, el documento expone desacuerdos pendientes vinculados al rol del Banco Central, la metodología de medición inflacionaria, la acumulación de reservas y la confiabilidad de los indicadores oficiales, en un escenario donde la estabilidad macroeconómica y la capacidad de afrontar la deuda continúan siendo temas centrales.