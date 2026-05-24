Está confirmado a cuánto abrirá el dólar el martes tras el fin de semana largo

La cotización del dólar oficial para la venta minorista abrirá el martes 26 de mayo debido al feriado largo a $1.420 en Banco Nación. A su vez, el Fondo Monetario Internacional puso el foco en algunos puntos económicos del país para lograr una desinflación equilibrada.

La difusión del nuevo Staff Report del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre la situación económica argentina volvió a evidenciar las diferencias existentes entre el organismo y el Gobierno respecto a las políticas monetarias y cambiarias. En el informe dado a conocer el pasado viernes, el FMI insistió con la necesidad de introducir cambios en el Banco Central, avanzar hacia un esquema de mayor flexibilidad del tipo de cambio y reducir el peso de la política monetaria como principal herramienta para contener la inflación. Frente a eso, el equipo económico argentino respondió dentro del mismo documento y defendió el esquema actualmente vigente.

Allí, el equipo económico sostuvo que las recomendaciones del Fondo no contemplan adecuadamente las características del contexto local y defendió la continuidad del esquema monetario implementado por la administración nacional.

El documento también hace foco en las estadísticas de inflación y plantea la necesidad de modernizar las mediciones oficiales. Para el FMI, resulta importante avanzar hacia una publicación más rápida de los índices basados en patrones de consumo actualizados y reforzar la autonomía del Instituto Nacional de Estadística y Censos. En el texto se señala: “Debería considerarse una publicación temprana de los datos de inflación basados en ponderaciones de consumo actualizadas, así como el fortalecimiento de la independencia del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec)”.

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El Staff Report deja en evidencia que las discusiones entre el FMI y el Ministerio de Economía siguen abiertas, especialmente sobre cómo sostener el proceso de desinflación y fortalecer el sistema financiero. Más allá de reconocer algunos avances, el documento expone desacuerdos pendientes vinculados al rol del Banco Central, la metodología de medición inflacionaria, la acumulación de reservas y la confiabilidad de los indicadores oficiales, en un escenario donde la estabilidad macroeconómica y la capacidad de afrontar la deuda continúan siendo temas centrales.