Cuánto cobra un albañil por armar una casa prefabricada de hormigón con 50 m2 en mayo de 2026

El aumento del valor de los materiales y de la construcción convencional llevó a muchas familias a buscar alternativas más económicas y eficientes. En ese escenario, las casas prefabricadas de hormigón de 50 metros cuadrados comenzaron a consolidarse como una de las opciones más consultadas en mayo de 2026.

Cuánto cuesta remodelar un baño de clase media en Argentina en mayo de 2026

Cuánto cuesta una casa prefabricada en Argentina de 2 dormitorios, 1 baño y 1 cocina en mayo de 2026

Este tipo de vivienda modular suele incluir entre uno y dos dormitorios, un baño completo y una cocina-comedor integrada. Además de ofrecer tiempos de obra mucho más rápidos, también promete buena aislación térmica, resistencia estructural y costos más previsibles.

Uno de los puntos que más dudas genera tiene que ver con la mano de obra.

En mayo de 2026, el costo de la mano de obra para montar una casa prefabricada de hormigón elaborado de 50 m2 puede variar según la provincia, el nivel de terminaciones y la complejidad del terreno.

Estas viviendas generalmente se realizan mediante paneles premoldeados de hormigón armado con núcleo aislante, lo que permite acelerar considerablemente los tiempos de construcción respecto de una casa tradicional.

Una de las principales ventajas del sistema es que los módulos llegan fabricados desde planta con medidas precisas, lo que reduce errores de obra y optimiza la instalación en el terreno.

precio por casa de 50m2 El costo final también depende de la ubicación del lote y de las condiciones del terreno. WEB

Cuáles son los materiales y extras que pueden elevar el presupuesto final

Además del trabajo de albañilería y montaje, existen otros factores importantes que impactan directamente en el costo total de una casa prefabricada de hormigón.

Uno de los más relevantes son las aberturas de alta prestación

Muchas viviendas incorporan carpinterías de PVC o aluminio Aluar con Ruptura de Puente Térmico (RPT) y Doble Vidriado Hermético (DVH) con tecnología Low-E. Este tipo de ventanas puede representar un incremento adicional de entre 15% y 20% sobre el valor general de la vivienda.

o con y con Este tipo de ventanas puede representar un de entre y sobre el valor general de la vivienda. También aparecen sistemas de aislamiento con polietileno expandido y lana de roca, utilizados para mejorar la eficiencia térmica y reducir el consumo energético.

Otro aspecto clave es la impermeabilización de techos, donde suelen utilizarse membranas asfálticas aluminizadas o poliuretano proyectado, cuyos costos oscilan actualmente entre $6.000 y $12.000 por m2.

Algunas construcciones incluso incorporan sistemas de Ventilación Mecánica Controlada (VMC), diseñados para mantener la calidad del aire interior sin perder temperatura. Estos equipos poseen costos adicionales que pueden ubicarse entre USD 2.500 y USD 4.000 incluyendo instalación.

precio por casa de 50m2 WEB

Aunque las casas prefabricadas suelen promocionarse como soluciones rápidas y económicas, existen trabajos complementarios que deben contemplarse para evitar sorpresas. Uno de ellos es la platea o base de hormigón, indispensable para soportar correctamente el peso de la estructura modular.