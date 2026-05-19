Ni estufa ni caloventor: esta es la solución definitiva para mantener el calor en tu casa y gastar menos en invierno

El invierno comenzó a sentirse con mayor intensidad y muchas familias buscan alternativas para conservar el calor dentro del hogar sin disparar el consumo de la estufa y la calefacción. En ese escenario, las cortinas térmicas empezaron a ganar protagonismo como uno de los productos más elegidos para enfrentar las bajas temperaturas del invierno 2026.

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Además de cumplir una función decorativa, ayudan a bloquear el ingreso del frío desde las ventanas y permiten mantener una temperatura más estable en los ambientes.

Este tipo de cortinas se destaca por estar confeccionado con telas gruesas y materiales diseñados para generar aislamiento térmico. Gracias a esa característica, logran reducir las corrientes de aire frío que suelen filtrarse por ventanas y puertas, especialmente durante la noche o en jornadas de mucho viento.

Las cortinas térmicas cumplen una doble función dentro de la vivienda.

- Por un lado, aportan diseño y decoración, ya que existen modelos de distintos colores, estilos y tamaños.

- Por otro, ayudan a conservar el calor interior durante el invierno y también pueden reducir el ingreso del calor durante el verano.

image Debido a su grosor, también bloquean gran parte de la luz solar, por lo que suelen colocarse tanto en livings como en dormitorios.

Muchos modelos están fabricados en poliéster de alta densidad, un material que permite reforzar el aislamiento. Debido a su grosor, también bloquean gran parte de la luz solar, por lo que suelen colocarse tanto en livings como en dormitorios.

Algunas descripciones de fabricantes indican que estas cortinas fueron elaboradas con materiales “densos y gruesos” capaces de retener el calor interior y evitar corrientes frías. Además, destacan que también funcionan como barrera frente a rayos UV y exposición solar directa.

Otro punto valorado es el mantenimiento sencillo. En la mayoría de los casos pueden lavarse en lavarropas, secarse al aire libre e incluso plancharse de forma suave para eliminar arrugas.

Las cortinas con varias capas mejoran el aislamiento

Existen modelos de cortinas térmicas que incorporan tres capas para optimizar la protección contra las temperaturas extremas.

Capa superficial

Es la parte visible desde el interior del ambiente. Suele fabricarse con materiales decorativos como algodón, lino o poliéster y busca integrarse al diseño del hogar.

Capa intermedia

Se trata del sector más importante del producto, ya que allí se ubican los materiales aislantes encargados de bloquear el ingreso del frío o del calor intenso.

Capa exterior

Es la capa que queda más cerca de la ventana y funciona como primera barrera frente a la temperatura exterior.

Limpieza de la estufa

Otros trucos para mantener la casa caliente y gastar menos

Además de las cortinas térmicas, existen soluciones simples y económicas que ayudan a conservar el calor dentro del hogar durante el invierno.

Colocar una toalla debajo de la puerta

El pequeño espacio entre la puerta y el piso suele convertirse en una entrada constante de aire frío. Una toalla enrollada en la base funciona como barrera improvisada y ayuda a evitar pérdidas de calor. También reduce el ingreso de polvo, olores y ruidos del exterior.

Usar papel de aluminio detrás de radiadores o estufas

El aluminio tiene capacidad reflectante y permite redirigir el calor hacia el interior de la habitación. Al colocarlo detrás de estufas o radiadores, disminuye la dispersión térmica en paredes y mejora el rendimiento de la calefacción.

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Por qué estos métodos ayudan a ahorrar dinero

Cuando el calor permanece más tiempo dentro de los ambientes, los sistemas de calefacción necesitan funcionar menos tiempo o a menor intensidad. Eso impacta directamente en el consumo de gas o electricidad durante los meses más fríos del año.