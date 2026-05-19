19 de mayo de 2026 - 11:30

Los arquitectos coinciden: este error hace que las casas se vuelvan más frías en otoño e invierno

Especialistas en arquitectura y hogar advierten que un error muy común puede hacer perder calor y aumentar el gasto en calefacción.

Arquitectura
Por Ignacio Alvarado

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Aunque muchas veces pasa desapercibido, las pequeñas filtraciones de aire generan una pérdida constante de calor dentro del hogar. Esto obliga a usar más calefacción y aumenta considerablemente el consumo energético durante otoño e invierno.

Los arquitectos explican que las aberturas mal selladas funcionan como puntos de fuga térmica. Incluso pequeñas separaciones en ventanas o puertas permiten el ingreso de aire frío y la salida del calor acumulado.

El problema se agrava en viviendas antiguas o construcciones donde nunca se renovaron burletes, marcos o cerramientos.

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Según especialistas en construcción, una mala aislación puede afectar el confort térmico de toda la vivienda, especialmente en dormitorios y livings donde suele concentrarse la calefacción.

Cómo detectar si una casa pierde calor

Una de las formas más simples de comprobarlo es acercar la mano a los bordes de ventanas y puertas durante días fríos. Si se perciben corrientes de aire, existe una filtración.

También pueden aparecer otras señales frecuentes:

  • Ambientes que tardan mucho en calentarse.
  • Mayor presencia de humedad o condensación.
  • Aumento del consumo eléctrico o de gas.
  • Sensación de piso frío incluso con calefacción encendida.

Los expertos en hogar señalan que muchas veces el problema no está en la potencia de la calefacción, sino en la pérdida constante de temperatura.

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La solución que recomiendan los especialistas

Los arquitectos recomiendan colocar burletes, selladores y cortinas térmicas para mejorar el aislamiento sin realizar grandes obras.

Otra medida efectiva es revisar cajones de persianas, marcos y vidrios simples, ya que suelen ser puntos críticos de filtración.

Además de mejorar el confort, una buena aislación ayuda a reducir gastos y optimizar el rendimiento de estufas y calefactores.

Un cambio simple que hace la diferencia

El frío dentro del hogar no siempre depende de la temperatura exterior. Muchas veces, pequeños errores de mantenimiento provocan grandes pérdidas de calor.

Por eso, los especialistas en arquitectura insisten en algo clave: antes de aumentar la calefacción, conviene revisar cómo se conserva realmente el calor dentro de casa.

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