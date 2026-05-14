Ya fue la melena sin forma: estos son los 5 cortes en tendencia para el invierno 2026

La melena sin forma empieza a perder terreno frente a cortes más diseñados, livianos y fáciles de peinar. Para el invierno 2026, las tendencias de pelo apuntan a largos medios, bobs pulidos, capas suaves y estilos con movimiento natural . La idea no es cortar por cortar, sino darle estructura al pelo.

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Un buen corte puede hacer que el cabello caiga mejor, tenga volumen en los lugares correctos y no dependa siempre de planchita o brushing.

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El bob graduado se posiciona como uno de los cortes más fuertes del otoño-invierno. Es más corto en la nuca y apenas más largo hacia adelante, lo que genera forma sin necesidad de capas exageradas.

Favorece especialmente a quienes buscan un cambio visible, pero no extremo. Con tapados, bufandas y poleras, funciona bien porque despeja el cuello y mantiene una línea prolija.

2. Flowing midi

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El flowing midi es una melena media con movimiento, ideal para quienes no quieren irse al corto. Suele caer entre los hombros y la clavícula, con capas muy suaves.

Su ventaja es que conserva largo suficiente para atar el pelo, pero elimina el peso de una melena larga sin forma. En invierno, además, resulta cómodo para usar con abrigos altos.

3. Silk bob

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El silk bob tiene una terminación más pulida, elegante y recta. No busca volumen desordenado, sino una caída brillante y limpia, con puntas cuidadas.

Es una buena opción para pelos lacios o apenas ondulados. La clave está en mantener el corte sano, porque las puntas abiertas se notan mucho más en este estilo.

4. Bixie

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El bixie mezcla elementos del bob y del pixie. Es corto, pero no tanto como un pixie clásico, por lo que deja margen para peinarlo de distintas formas.

Funciona para quienes quieren alivianar el pelo, despejar el rostro y sumar personalidad. En su versión 2026 se lleva con textura, movimiento y menos rigidez.

5. Wolf cut suave

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El wolf cut suave sigue vigente, pero más controlado que en temporadas anteriores. Conserva capas, volumen y un aire descontracturado, sin llegar a un mullet demasiado marcado.

Es ideal para pelos con ondas o textura natural. La versión más actual evita el exceso de contraste y busca una caída más usable en la vida diaria.