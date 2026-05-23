El Gobierno destacó la recuperación económica y defendió la baja gradual de retenciones al campo.

El Gobierno nacional celebró los últimos datos de actividad económica difundidos por el INDEC , que mostraron una suba interanual del 5,5% en marzo y un crecimiento del 3,5% respecto de febrero, según el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE).

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Los números positivos del primer trimestre fueron interpretados por la administración de Javier Milei como una señal de recuperación de la macroeconomía , especialmente en sectores estratégicos vinculados a la producción y exportación.

Entre los rubros con mayor crecimiento se destacaron Pesca , con una mejora interanual del 30,9%; Agricultura , ganadería , caza y silvicultura , con el 17,9%; y Explotación de Minas y Canteras , que avanzó 16,9%.

El presidente Javier Milei y el ministro de Economía Luis Caputo.

Además, sectores que venían rezagados comenzaron a mostrar signos de recuperación, como la Industria, que creció 4,6%, y la Construcción, con un alza del 7,6%.

En ese contexto, el ministro de Economía, Luis Caputo, destacó en diálogo con Clarín la situación financiera del país y aseguró que el Gobierno no tiene previsto volver al mercado internacional de deuda en el corto plazo.

“No es necesario salir al mercado internacional a convalidar una tasa cercana al 10%, ya que hoy conseguimos refinanciamiento a tasas sustancialmente más bajas”, sostuvo Caputo al ser consultado sobre la posibilidad de emitir deuda soberana, en medio de la presión de bancos de inversión que buscan que Argentina vuelva a financiarse en los mercados internacionales.

Los vencimientos de deuda previstos para 2026 rondan los 20.000 millones de dólares y comenzaron a afrontarse en enero, cuando el país pagó cerca de US$ 4.200 millones.

La sorpresa por la baja de retenciones

Sin embargo, la principal novedad económica de la semana estuvo vinculada al anuncio de la reducción gradual de las retenciones al agro, una medida que sorprendió incluso dentro del mercado cerealero.

Javier Milei Milei anunció una baja de retenciones para el trigo, la soja y la cebada

El anuncio fue realizado por Javier Milei en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, donde se confirmó que desde junio el trigo y la cebada pasarán a tributar 5,5% en lugar del 7,5% actual. Además, la soja comenzará a tener una reducción gradual del 0,25% a partir de enero de 2027.

“La baja de las retenciones la veníamos trabajando desde hace dos meses y se decidió anunciarla ahora porque estamos en pleno momento de siembra de trigo”, explicó Caputo.

El ministro aseguró además que hacia finales de 2028 las retenciones a la soja habrán bajado un 55% y expresó que el objetivo del Gobierno es eliminarlas completamente durante un eventual segundo mandato de Milei.

El esquema también contempla reducciones progresivas para el maíz, el sorgo y el girasol, con disminuciones trimestrales y semestrales que se extenderán hasta 2028.

Pese al alivio del sector agropecuario por la rebaja impositiva, persisten reclamos históricos vinculados a la infraestructura rural, como el deterioro de rutas, caminos intransitables y la falta de conectividad ferroviaria.

agro - campo - retenciones El Gobierno anunció una baja permanente de retenciones al agro.

El Gobierno sostiene que esa situación comenzará a revertirse con el nuevo sistema de concesiones viales que impulsa la administración nacional.

Según explicó Caputo, el modelo prevé que las rutas se financien exclusivamente mediante peajes, sin subsidios estatales y con adjudicaciones basadas en la menor tarifa ofrecida al usuario.

Además, se incluirán controles dinámicos de peso para evitar daños sobre el pavimento y se avanzará en la implementación del sistema Free Flow, que permitirá el cobro automático sin detención.