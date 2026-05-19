Tras recortes en el presupuesto, el Gobierno Nacional asegura que los programas de Salud "están garantizados"

El Ministerio de Salud de la Nación salió a resaltar que sus programas “están garantizados”. Ocurre luego de que el 11 de mayo se conociera que el Gobierno Nacional dispuso recortar 2,5 billones de pesos del presupuesto en distintas áreas del Estado para sostener el superávit.

Los recortes abarcaron áreas vinculadas a salud, ciencia, infraestructura, energía y programas sociales . En ese marco, hubo bajas en partidas para medicamentos, prevención de enfermedades y saneamiento.

Según se informó, en salud se redujeron fondos destinados al programa de acceso a medicamentos y a iniciativas de prevención de enfermedades transmisibles . También se supo que se aplicó una reducción sobre el programa de investigación y tratamiento del cáncer.

Ahora, en el marco de una nueva reunión del Consejo Federal de Salud (COFESA) , que se desarrolló junto a titulares de ministerios de salud provinciales, desde la cartera nacional se anunció: “El financiamiento de los programas del Ministerio de Salud de la Nación está garantizado”

El ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones , encabezó una nueva reunión del Consejo Federal de Salud (COFESA) junto a los titulares de las carteras sanitarias provinciales. La agenda de trabajo incluyó la proyección de la cobertura de medicamentos oncológicos y de alto costo, el avance de la Campaña de Vacunación Antigripal , la situación epidemiológica de Hantavirus, los cambios en el Sistema Nacional de Sangre y los avances de la Comisión Nacional de Bioética.

Tras denuncias de faltantes, aseguran que se regulariza la entrega de medicamentos oncológicos en Mendoza El Ministerio de Salud sostuvo que este año espera brindar asistencia a 27,3% más pacientes con cáncer que el año pasado.

El Consejo Federal de Salud firmó un acta de compromiso para fortalecer el funcionamiento del sistema sanitario federal y garantizar la distribución de vacunas y el acompañamiento en la provisión de medicamentos de alto costo. Según destacó el ministerio nacional, durante el encuentro, Nación y las provincias avanzaron en una agenda de trabajo orientada a mejorar la planificación, la eficiencia en las compras y la articulación entre jurisdicciones.

Salud aseguró que ampliará cobertura a pacientes con cáncer

Las autoridades sanitarias analizaron el circuito de compras de medicamentos oncológicos y de alto costo impulsado por la cartera sanitaria nacional. Según destacó el área, la proyección para 2026, se espera brindar asistencia a un 27,3% más de pacientes que el año pasado. El ministro de Salud de la Nación puso en valor el trabajo realizado para ampliar la cobertura y mejorar la eficiencia en el uso de los recursos públicos. “Quiero dejar en claro que el financiamiento de los programas que impulsa el Ministerio de Salud está garantizado. Esto ha sido posible gracias a un sistema de compras más ordenado, eficiente y libre de intermediarios”, expresó.

Respecto a la Campaña Nacional de Vacunación Antigripal, el director general de Logística y Procesos, Juan Pablo Saulle, destacó que hasta el momento, se logró un 18% más cobertura que el año pasado. El funcionario confirmó que el adelantamiento de la campaña ha sido una decisión acertada. Por su parte, el ministro Lugones remarcó que las jurisdicciones deben fortalecer sus capacidades de gestión y atención sanitaria para mejorar las coberturas.

Responsabilidades compartidas con las provincias

Además, los ministros presentes firmaron un acta de compromiso en el que se asentaron las responsabilidades de cada una de las partes dentro del sistema federal de salud. El documento ratifica el rol rector del Gobierno nacional para la coordinación de políticas, la definición de estándares comunes y el abastecimiento de recursos estratégicos. Por su parte, las jurisdicciones tienen la responsabilidad de gestionar los sistemas sanitarios locales en función de las necesidades de sus poblaciones.

En materia de provisión de insumos, el acta expresa el compromiso del Ministerio de Salud de la Nación de garantizar la continuidad de la provisión de vacunas de Calendario y el acompañamiento a las provincias en los procesos vinculados al acceso a medicamentos de alto costo y tratamientos oncológicos. Asimismo, Salud destacó el consenso alcanzado entre todos los firmantes para trabajar en la mejora de los procedimientos administrativos de recepción, distribución y gestión de estos insumos. “El objetivo común es reducir los tiempos de entrega y garantizar que lleguen a los pacientes de manera oportuna”, sostuvo el área.