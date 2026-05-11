11 de mayo de 2026 - 10:52

Extienden los plazos de licitación para concesionar la Ruta 7 desde Desaguadero hasta Alta Montaña

El Gobierno nacional decidió postergar la apertura de sobres de la licitación pública para la concesión del Tramo Cuyo de la Ruta 7

La reconstrucción de la Ruta 7 hacia Chile está cerca de ser realidad. Foto: Archivo Los Andes

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A través de la Resolución 607/2026, publicada en el Boletín Oficial este lunes, el ministro de Economía, Luis Caputo, resolvió aprobar la Circular Modificatoria N° 1, que modifica el plazo para el cierre de presentación de ofertas.

La licitación del Tramo Cuyo se lanzó el pasado 23 de febrero y contemplaba un plazo de presentación de ofertas hasta el 18 de mayo próximo.

Sin embargo, a través de esta circular se decidió postergar la apertura de sobres para el 22 de mayo a las 12 horas.

“Por medio de la presente se modifica el plazo para la fecha de cierre de presentaciones de ofertas y la fecha de apertura del Sobre N° 1, en cuya consecuencia:

  • La fecha de cierre de presentaciones de ofertas será el día 22 de mayo de 2026 a las 12:00 horas.
  • La apertura del Sobre N° 1 será el día 22 de mayo de 2026 a las 13:00 horas, la que se realizará a través del portal CONTRAT.AR”, reza la circular presentada como anexo de la resolución oficial.

El Tramo Cuyo de la Ruta 7 tendrá peajes

La Subsecretaría de Obras dividió el “Tramo Cuyo” de la Red Federal de Concesiones en dos sectores: el primero, desde el límite San Luis–Mendoza hasta Palmira (146,82 km); y el segundo, desde el empalme con la Ruta Nacional 40 hasta el límite entre Argentina y Chile (182,27 km).

El tramo comprendido entre el inicio y el fin de la Variante Palmira también será incorporado a la concesión al momento de la firma del contrato. Vale recordar que se trata de una obra nueva, finalizada por Vialidad Nacional el año pasado.

Una de las principales novedades del pliego licitatorio, elaborado por la Secretaría de Obras dependiente del Ministerio de Economía, es la incorporación de dos nuevas estaciones de peaje sobre la Ruta 7.

Se prevé la construcción de estaciones de peaje en la Variante Palmira y en Potrerillos, en ambos sentidos de circulación. Ambas deberán operar desde el inicio bajo un sistema de cobro automático mediante “vías canalizadas o Free Flow (sin barreras)”. Además, se establece que la distancia mínima entre estaciones de peaje será de 80 kilómetros. Además se contemplan una serie de obras mínimas que la empresa deberá desarrollar para instalarlos.

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