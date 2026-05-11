11 de mayo de 2026 - 08:37

Internaron al intendente de Guaymallén, Marcos Calvente: su parte médico

El intendente de Guaymallén, Marcos Calvente, fue internado en el hospital Italiano este domingo.

El intendente de Guaymallén, Marcos Calvente

El intendente de Guaymallén, Marcos Calvente

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Archivo Los Andes
Los Andes | Redacción Política
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Desde la comuna informaron que asistió a la guardia por fiebre y malestar general. Entonces le realizaron estudios de sangre, cuyos resultados dieron bien, y le diagnosticaron un cuadro gripal.

De esta manera descartaron que se trate de una neumonía o un cuadro de gravedad.

“Los médicos decidieron dejarlo unas horas en observación y le harán un hisopado para descartar influenza, que es una gripe viral más fuerte de lo habitual y que está circulando mucho en este momento”, informaron desde el municipio.

El último parte médico de Calvente informa que se encuentra estable, de buen ánimo y evolucionando favorablemente.

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