Internaron al intendente de Guaymallén, Marcos Calvente: su parte médico

El intendente de Guaymallén, Marcos Calvente, fue internado en el hospital Italiano este domingo.

El intendente de Guaymallén, Marcos Calvente, fue internado durante este domingo en el hospital Italiano de su departamento.

Desde la comuna informaron que asistió a la guardia por fiebre y malestar general. Entonces le realizaron estudios de sangre, cuyos resultados dieron bien, y le diagnosticaron un cuadro gripal.

De esta manera descartaron que se trate de una neumonía o un cuadro de gravedad.

“Los médicos decidieron dejarlo unas horas en observación y le harán un hisopado para descartar influenza, que es una gripe viral más fuerte de lo habitual y que está circulando mucho en este momento”, informaron desde el municipio.