8 de mayo de 2026 - 20:02

Choque en Guaymallén: un joven motociclista resultó herido tras colisionar con un auto

El siniestro ocurrió en la tarde de este viernes. La víctima, de 24 años, fue trasladada al Hospital Central con politraumatismos.

Un motociclista resultó herido tras colisionar con un auto

Un motociclista resultó herido tras colisionar con un auto

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Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un accidente vial ocurrió durante la tarde de este viernes en el departamento de Guaymallén, donde un motociclista terminó con lesiones tras impactar contra un auto.

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El hecho ocurrió alrededor de las 15:30, en la intersección de las calles Holmberg y Elpidio González, bajo la jurisdicción de la Comisaría 44°. Según los informes policiales, el siniestro fue protagonizado por un automóvil Volkswagen Suran, conducido por una mujer de 40 años y una motocicleta al mando de un joven de 24 años.

El siniestro ocurrió cuando el vehículo mayor circulaba por Elpidio González con dirección hacia el oeste cuando, por razones que aún se intentan establecer, se produjo la colisión con el rodado menor en dicha esquina.

Fueron los propios vecinos de la zona quienes, tras presenciar el impacto, alertaron a las autoridades a través de un llamado a la línea de emergencias 911.

Al arribar al lugar, el personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) asistió al motociclista, diagnosticándole "politraumatismos vial moderado". Debido a la consideración de sus heridas, fue derivado de urgencia al Hospital Central para una mejor atención.

Por su parte, personal de tránsito le realizó el correspondiente dosaje de alcohol a la conductora del automóvil, el cual arrojó un resultado negativo (0.00 g/l).

Las actuaciones legales y la investigación de la mecánica del accidente quedaron a cargo del Juzgado Vial de Guaymallén.

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