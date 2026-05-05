5 de mayo de 2026 - 11:50

Un hombre llamó a la Policía por destrozos en su casa, pero encontraron a su marido al borde de la muerte en el sótano

La Fiscalía de Homicidios imputó ayer al presunto agresor por tentativa de homicidio agravado por el vínculo. La víctima se encuentra hospitalizada. El hecho ocurrió en una vivienda de Guaymallén.

La víctima fue traslada al hospital El Carmen, donde le diagnosticaron heridas de arma blanca en distintas partes del cuerpo y traumatismo de cráneo producido por un golpe. Quedó internado y su estado es grave.

La víctima fue traslada al hospital El Carmen, donde le diagnosticaron heridas de arma blanca en distintas partes del cuerpo y traumatismo de cráneo producido por un golpe. Quedó internado y su estado es grave.

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Los Andes
Por Oscar Guillén

Un hombre de 44 años se encuentra hospitalizado tras recibir varios cortes y golpes, mientras que su marido, de 67 años, se encuentra detenido y acusado de intento de homicidio.

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El caso reviste cierta confusión por el momento, ya que el presunto agresor fue quien llamó al 911 porque había encontrado su casa desordenada y con evidentes destrozos, y los uniformados, al ver manchas de sangre, terminaron encontrando al otro integrante de la pareja, desnudo y gravemente herido, dentro de un sótano.

El sábado, cerca de las 13, se reportó a la línea de emergencia 911 que en una vivienda ubicada en la calle Mathus Hoyos al 1800 de Guaymallén se habían producido destrozos en el mobiliario.

Cuando llegaron al lugar efectivos de la Comisaría 57, entrevistaron a Armando Pérez, de 67 años, quien explicó que dos días antes, el jueves, había tenido una discusión con su marido, David Sardi, de 44 años, y que había tomado la decisión de encerrarse en su cuarto para frenar la situación.

El sábado, cuando salió de su cuarto, vio toda la casa destrozada y no encontró a su pareja, por lo que tomó la decisión de llamar al 911. Los uniformados vieron los destrozos en el lugar, pero también notaron que había manchas de sangre por todos lados, por lo que comenzaron a revisar la vivienda.

Así fue como encontraron a Sardi en un sótano, totalmente desnudo y gravemente herido, por lo que de inmediato solicitaron una ambulancia para que un médico lo asistiera.

La víctima presentaba lesiones en distintas partes del cuerpo, por lo que el personal de SEC decidió trasladarlo al hospital El Carmen, donde le diagnosticaron heridas de arma blanca en distintas partes del cuerpo y traumatismo de cráneo producido por un golpe. Quedó internado y su estado es grave.

Desde la Fiscalía de Guaymallén se ordenó que trabajara en la vivienda personal de Policía Científica y que Homicidios comenzara a investigar la situación.

Los investigadores entrevistaron a algunos vecinos de la zona que declararon haber sentido ruidos y gritos el jueves y que las peleas de la pareja eran habituales.

Si bien inicialmente Pérez desvariaba y daba un relato fragmentado de la situación, tras ser detenido fue abordado por especialistas que determinaron que entiende la criminalidad de los hechos.

Con este elemento, la fiscal de Homicidios, Florencia Díaz Peralta, imputó a Pérez por el delito de homicidio en grado de tentativa agravado por el vínculo y ordenó que siga detenido a la espera de que avance la investigación.

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