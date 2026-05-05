Polémico abogado vinculado al caso Loan Péña, confesó que llevó en su auto a Nahuá Santos y lo detuvieron

El abogado José Codazzi fue detenido en las últimas horas tras confesar que trasladó a un hombre y a su hijo de 6 años , identificados como Nahuá Santos Riquelme y Josías Santos Regis, lo que derivó en la activación del programa Alerta Sofía .

Según informaron fuentes periodísticas de Corrientes, el procedimiento se concretó el lunes por la noche luego de que Codazzi admitiera haber trasladado en su camioneta al hombre y al menor desde la localidad de Esquina hasta San Isidro, en Goya.

Tras la confesión, las autoridades ordenaron el secuestro del vehículo para su peritaje y realizaron allanamientos en distintos lugares vinculados al abogado.

Codazzi había tomado notoriedad pública por su participación en el caso de Loan Peña , donde fue señalado como defensor de Laudelina Peña y por haberla acompañado, junto al diputado Diego Pellegrini, a declarar ante la Justicia provincial.

Por su parte, el Ministerio de Seguridad difundió las características del menor buscado: cabello rubio con rulos, ojos claros y tez blanca. Al momento de su desaparición vestía pantalón largo color crema, zapatillas blancas, camiseta azul y blanca de manga larga y una campera marrón inflable.

Las autoridades solicitan a la población que, ante cualquier información que pueda contribuir a dar con su paradero, se comuniquen de manera gratuita y anónima a la línea 134, disponible las 24 horas. El niño fue visto por última vez el domingo 3 de mayo, cuando se retiró de su domicilio junto a su padre, quien permanece prófugo tras haber efectuado un disparo contra otra persona.

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Sobre el padre: graves antecedentes

Josias Santos Regis es un ciudadano de nacionalidad brasileña, tiene 29 años y presenta antecedentes por ejercer violencia de género contra la madre de Nahuá y por quemar la camioneta de su exsuegro, según informaron periodistas correntinos en diálogo con Noticias Argentinas.

Las autoridades locales indicaron que aquellas personas que deseen aportar datos sobre el paradero de Santos Riquelme pueden acudir a la comisaría más cercana o llamar al Sistema Integral de Seguridad: 911 (Capital) y 101 (Interior Provincial).