Pity Álvarez a juicio: determinaron que el músico está apto para enfrentar el proceso por homicidio

La Justicia resolvió reanudar el proceso penal contra Cristian “Pity” Álvarez por el homicidio de Cristian Díaz, ocurrido en julio de 2018 en el barrio de Villa Lugano.

Piden reactivar el juicio contra Pity Álvarez por el homicidio de su vecino en Villa Lugano

Tras el show en Córdoba, la Justicia reactivó el juicio contra Pity Álvarez: qué pasará el 10 de febrero

La decisión del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29 de la Ciudad de Buenos Aires, establece que el juicio oral comenzará el próximo 10 de agosto y se extenderá a lo largo de 11 audiencias durante los meses de agosto y septiembre de 2026.

La reactivación de la causa surge tras nuevos peritajes del Cuerpo Médico Forense , los cuales determinaron que, a pesar de presentar un "trastorno cognitivo leve", el músico cuenta con la “reserva cognitiva suficiente” para comprender las instancias del proceso penal.

Aunque la defensa argumentó que el diagnóstico podría ser más grave y solicitó evaluaciones adicionales, el tribunal consideró que los estudios actuales generan certeza suficiente sobre su capacidad mental.

Un elemento clave para esta resolución fue el dictamen del fiscal Sandro Abraldes, quien utilizó como evidencia el reciente show de tres horas que Álvarez brindó en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

Según el fiscal, la coordinación, memoria operativa y el manejo escénico demostrados en el concierto evidencian una "disonancia objetiva" con las limitaciones funcionales alegadas por sus abogados.

Como parte de las medidas cautelares, los jueces Gustavo Goerner, Juan María Ramos Padilla y Hugo Navarro le han prohibido al cantante salir del país y ausentarse de la Capital Federal sin autorización judicial expresa.

El exlíder de Viejas Locas, de 53 años, no solo enfrentará el cargo de homicidio, por el cual fue detenido en 2018 tras confesar el hecho ante la prensa, sino que también está acusado de amenazas y privación ilegítima de la libertad contra su exmanager y una amiga en un incidente previo ocurrido en 2016.